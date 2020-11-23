Артему, у которого умерла мама от рака, нужна семья

Артему в сентябре исполнилось два года. Очаровательный мальчишка, правда? — Такой красивый ясноглазый малыш не задержится в детском учреждении, — подумает каждый, кто увидит его фотографии.

Однако все не так безоблачно. Этому мальчику очень нужно помочь. Его мама, будучи беременной, проходила химиотерапию. Она не хотела отказываться от ребенка. Но в результате Артем родился с проблемами по здоровью. У него плохо действуют левая ручка и левая ножка. И это еще полбеды. Мальчик почти не слышит и плохо видит. Сначала даже возникло предположение, что природа вовсе лишила Артема этих функций. Однако, по словам воспитателей, Артем откликается на общение с ним в минуты кормления. Он успешно играл в ладушки одной рукой и улыбался. Он также явно реагировал на яркую погремушку и на фотовспышку.





— Артем смотрит мультфильмы, но, как говорят доктора, может быть, он видит только силуэты, - рассказывает воспитатель.



В любом случае реакции у малыша есть. А также наметился прогресс двигательных функций. Массажи, физиопроцедуры и препараты, назначенные врачами, привели к тому, что мальчик научился вставать, пытается передвигаться на ходунках и немного действовать левой ручкой.



— Для нас это достижение! – радуется сотрудник и берет Артема на руки.

Малыш с грустными глазами тут же оживляется. Рассказывают, что он любит ощущение, когда его поднимают вверх, в этот момент ребенок сразу веселеет и начинает смеяться.



— Артем очень ласковый, от него получаешь большое проявление любви!