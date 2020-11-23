Артему, у которого умерла мама от рака, нужна семья
Артему в сентябре исполнилось два года. Очаровательный мальчишка, правда?
— Такой красивый ясноглазый малыш не задержится в детском учреждении, — подумает каждый, кто увидит его фотографии.
Однако все не так безоблачно. Этому мальчику очень нужно помочь. Его мама, будучи беременной, проходила химиотерапию. Она не хотела отказываться от ребенка. Но в результате Артем родился с проблемами по здоровью. У него плохо действуют левая ручка и левая ножка. И это еще полбеды. Мальчик почти не слышит и плохо видит. Сначала даже возникло предположение, что природа вовсе лишила Артема этих функций. Однако, по словам воспитателей, Артем откликается на общение с ним в минуты кормления. Он успешно играл в ладушки одной рукой и улыбался. Он также явно реагировал на яркую погремушку и на фотовспышку.
— Артем смотрит мультфильмы, но, как говорят доктора, может быть, он видит только силуэты, - рассказывает воспитатель.
В любом случае реакции у малыша есть. А также наметился прогресс двигательных функций. Массажи, физиопроцедуры и препараты, назначенные врачами, привели к тому, что мальчик научился вставать, пытается передвигаться на ходунках и немного действовать левой ручкой.
— Для нас это достижение! – радуется сотрудник и берет Артема на руки.
Малыш с грустными глазами тут же оживляется. Рассказывают, что он любит ощущение, когда его поднимают вверх, в этот момент ребенок сразу веселеет и начинает смеяться.
— Артем очень ласковый, от него получаешь большое проявление любви!
А вот того самого - важного любящего и любимого человека у этого малыша нет. Химиотерапия, повлиявшая на здоровье Артема, не помогла его маме. Женщина ушла в мир иной… А малыш, которому она так хотела подарить жизнь, остался. Его разговор – это лепет, но иногда Артем отчетливо говорит «баба» и «мама». Очень хочется верить, что он осознанно назовет так приемных родителей. Однако кандидатам при принятии решения нужно все взвесить. Ребенок красивый, но сложный. Потребуется много времени и терпения тем, кто не побоится взять на себя заботу об этом мальчике, на которого в самом начале жизни выпала какая-то несправедливая доля несчастий. Пожалуйста, посмотрите внимательно в его глаза. Если внутри откликнется, если появится четкое осознание, что у вас есть силы, а в вашем городе - возможности медицины, подарите любовь и домашнее тепло маленькому мальчику из Томска!
Анкета Артема:
http://www.usynovite.ru/child/?id=ckh94-lz0h
Обращаться: опека Ленинского района Томска (3822) 51-71-32
региональный оператор по Томской области (3822) 713-996
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