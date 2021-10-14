Артем и Егор ищут маму и папу

Маленькой семье требуется помощь. Братья Артем и Егор оказались в детском центре совсем недавно: их привезли в мае. Сотрудники рассказывают, что младший Егор, которому сейчас пять лет, горько плакал. А Артем в своем детском горе прятался от людей за спинкой дивана и под кроватью. Беду мальчишек можно понять: вспомните свое детство, как ждали маму с работы. Артем и Егор тоже ждали, пока вернется их мать, которая где-то скиталась и часто оставляла их одних, а мальчики вынуждены были просить еду в магазине. Опека много работала с женщиной, но та так и не оставила свой образ жизни. В результате дети пережили с ней разрыв. Суд лишил ее родительских прав, и решение об этом пришло буквально в августе, поэтому статус у Артема и Егора полный. (В анкете пока написано, что только опека, но вот-вот поменяют).

Мальчиков в детском центре всегда больше. Они активно вовлекли новичков в свой круг. Адаптация к новому месту миновала. От природы активные и общительные Артем и Егор стали гонять мяч, кататься на велосипедах и самокатах. Словом, слезы остались в прошлом. Недавно старший брат поехал в санаторий и уезжал довольно спокойно. А Егор с удовольствием ходит в детский сад. Он любит рисовать и собирать конструктор. Между собой братья очень дружны.

У детей есть бабушка, но в силу возраста и состояния здоровья она не может стать опекуном двух парней. Отца у детей нет, фамилия и даже отчества у них – по материнскому имени.

— Артем и Егор – здоровые и психически сохранные мальчики, - рассказывает сотрудник центра. – Артем перешел в третий класс и учится в обычной общеобразовательной школе.

Проблемы, с которыми столкнется приемная семья, которую мы начинаем искать, касаются социальной запущенности, обычной для детей из неблагополучных семей. Энергию ребят нужно обязательно направить в спортивные занятия. Оптимально, если приемная семья сама ведет активный образ жизни, например, занимается туризмом. Но если Артем и Егор просто будут ходить в секции, тоже хорошо, главное, чтобы кандидаты понимали, что эти дети – не для тихого совместного просмотра телевизора.

Если вы хотите помочь Артему и Егору , обращайтесь с разницей с Москвой +4 часа по следующим номерам телефонов:

Опека Зырянского района Томской области 8 (38243) 2-25-65,

8 (38243) 2-25-65

Региональный оператор по Томской области 8 (3822) 71-39-96

Анкета Егора: http://www.usynovite.ru/child/?id=ckaxk-cb7k

Анкета Артема: http://www.usynovite.ru/child/sibling/?id=ckaxk-cb7k