Арт-провал: Принцессу-свинку и граффити на Бакунина участникам фестиваля Street Vision прикажут закрасить
Арт-объекты, которые участники Фестиваля уличного искусства Street Vision создали на улицах Бакунина и Розы Люксембург, 8 томичи смогут оценить лишь в течении нескольких днецй. Художники не согласовали размещение своих работ на исторических стенах с Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области и поэтому будут уничтожены.
Организатор Фестиваля уличного искусства Street Vision Иван Ларионов рассказал ТВ2, что идею расписать стены на улице Бакунина ему подкинули ребята из Центра развития городской среды: «Вот есть стенка и было бы классно что-то с томскими мотивами сделать». Художники сделали.
Про то, что работа на улице Розы Люксембург была нелегальной, Иван признает сам. «Здание старое. Дом молодежи. Из него растут деревья. Приехал художник, предложил идею. Потом сделал классный эскиз. Я показал ему стенку. Говорю давай здесь. Ну, мы на свой страх и риск и начали работать. Я, конечно, не надеялся, что все скажут: О, классно, давайте так оставим. Но хотелось бы, чтобы она хотя бы лето пролжила, а потом закрасили бы», — рассказал Иван Ларионов.
— А вы Еленой Перетягиной согласовывали свои работы? — спрашиваю Ивана Ларионова.
— Я даже не знаю, кто это такая, — отвечает Иван.
— А с чиновниками из мэрии вы разговаривали?
— Мы ходили в администрацию. Однако нет закона, регулирующего нанесение рисунков или граффити на фасады зданий. Никто официально нам бы и не смог разрешить. Потому что нет закона. Это все незаконно, но и не противозаконно. Потому что закона нет. Я же консультировался, естественно. Все говорят: нет закона. Потому никто бы и не согласовал. Кто-то мог бы взять на себя ответственность, может быть. Но никто не взял. Потому мы и сделали в рамках фестиваля.
— А вы не узнавали опыт соседних городов? Я только что вернулась из Перми. Там даже объекты культурного наследия на ремонт которых пока нет денег разрисовывают граффити. Очень классно смотрится.
— Да во всем мире так. Я консультировался с ребятами из Екатеринбурга. Там так решается: приходят, разговаривают. Но у нас не было времени согласовывать. У нас фестиваль в определенное время. Некоторые эскизы мы увидели лишь за день до того, как их начали рисовать. Это по-хулигански, наверное. Но граффити, наверное, так и должно существовать.
Глава Комитета по охране культурного наследия Томской области Елена Перетягина рассказала ТВ2, что лично с художниками она не общалась. Но сообщила, что по факту порчи исторических объектов художники будут вызваны на административную комиссию и возможно оштрафованы.
«Работы проведены на объектах культурного наследия без соблюдения процедуры. Есть процедура, установленная 73 ФЗ об охране объектов культурного наследия. Что установлено законом? Ну, первое, на памятниках арт-работы они в принципе запрещаются. Если какие-то вещи в пространстве городском хотят разместить, для этого существует определенный порядок. Обязательно нужен эскиз. Затем этот эскиз согласовать. Эти все процедуры художник, работающий с малой архитектурной формой или с художественным образом в центре города, должен пройти. И все вписать в историческую среду. Здесь получилось каким образом? На памятнике, на Розе Люксембург, эта свинка не была согласована. Чистая инициатива художника. На улице Бакунина, на подъеме, в историческом районе Болото… Буквально недавно мы слушали концепцию сохранения этого района от Центра развития городской среды. В докладе прозвучали все ценностные характеристики: ландшафт, визуальный ряд, панорамы… А этот рисунок появился достаточно стихийно на панораме города Томска. На мой взгляд, это субъективно, конечно, не совсем он по сюжету вписывается. И там запрещено, поскольку стена является составляющей панорамы исторического места», — рассказала Елена Перетягина.
Кроме того она сообщила, что художники сами должны будут или зачистить стены или просто покрасить их в цвет, который был ранее на объектах культурного наследия.
Пока будут решать, кто и когда будет закрашивать арт-объекты, томичи могут оценить насколько они вписываются в окружающую среду и украшают ли городской пейзаж. Правда учтет ли кто-то мнение горожан и можно ли как-то спасти "незаконное искусство" пока непонятно.
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