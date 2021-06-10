Арт-провал: Принцессу-свинку и граффити на Бакунина участникам фестиваля Street Vision прикажут закрасить

Арт-объекты, которые участники Фестиваля уличного искусства Street Vision создали на улицах Бакунина и Розы Люксембург, 8 томичи смогут оценить лишь в течении нескольких днецй. Художники не согласовали размещение своих работ на исторических стенах с Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области и поэтому будут уничтожены.

Организатор Фестиваля уличного искусства Street Vision Иван Ларионов рассказал ТВ2, что идею расписать стены на улице Бакунина ему подкинули ребята из Центра развития городской среды: «Вот есть стенка и было бы классно что-то с томскими мотивами сделать». Художники сделали.

Про то, что работа на улице Розы Люксембург была нелегальной, Иван признает сам. «Здание старое. Дом молодежи. Из него растут деревья. Приехал художник, предложил идею. Потом сделал классный эскиз. Я показал ему стенку. Говорю давай здесь. Ну, мы на свой страх и риск и начали работать. Я, конечно, не надеялся, что все скажут: О, классно, давайте так оставим. Но хотелось бы, чтобы она хотя бы лето пролжила, а потом закрасили бы», — рассказал Иван Ларионов.

— А вы Еленой Перетягиной согласовывали свои работы? — спрашиваю Ивана Ларионова.

— Я даже не знаю, кто это такая, — отвечает Иван.

— А с чиновниками из мэрии вы разговаривали?

— Мы ходили в администрацию. Однако нет закона, регулирующего нанесение рисунков или граффити на фасады зданий. Никто официально нам бы и не смог разрешить. Потому что нет закона. Это все незаконно, но и не противозаконно. Потому что закона нет. Я же консультировался, естественно. Все говорят: нет закона. Потому никто бы и не согласовал. Кто-то мог бы взять на себя ответственность, может быть. Но никто не взял. Потому мы и сделали в рамках фестиваля.



— А вы не узнавали опыт соседних городов? Я только что вернулась из Перми. Там даже объекты культурного наследия на ремонт которых пока нет денег разрисовывают граффити. Очень классно смотрится.

— Да во всем мире так. Я консультировался с ребятами из Екатеринбурга. Там так решается: приходят, разговаривают. Но у нас не было времени согласовывать. У нас фестиваль в определенное время. Некоторые эскизы мы увидели лишь за день до того, как их начали рисовать. Это по-хулигански, наверное. Но граффити, наверное, так и должно существовать.