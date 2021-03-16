Арт-объекты от питерских художников Абиха и Люблинского появятся в Томске

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18 и 19 марта в Томске состоится знакомство с хэдлайнерами фестиваля «мУкА.Склады искусства» – художниками из Санкт-Петербурга Владимиром Абихом и Андреем Люблинским. Они приедут в Томск для знакомства с территорией и участия в арт-резиденции для создания арт-объектов. Кроме того, они прочтут лекции.

Владимир Абих родился в 1987 году в Екатеринбурге. Получил образование в области современного искусства (Фонд ПРО АРТЕ) и кинорежиссуры. Участник основных программ Уральской индустриальной биеннале, Красноярской биеннале и биеннале уличного искусства «Артмоссфера». Победитель международного конкурса портретов «Portrait now!». Трехкратный номинант премии Курехина в категории «искусство в общественном пространстве». Работает на стыке различных медиа и направлений: стрит-арт, интервенция, инсталляция, видео. В своих работах художник размышляет о месте человека в информационном пространстве, а также исследует влияние виртуального на реальное.Творческий метод художника строится на переосмыслении наследия стрит-арта, работе с текстом и языковыми явлениями.

Фото: Владимир Абих

Владимир Абих работает на стыке различных медиа и направлений: стрит-арт, интервенция, инсталляция, видео. В своих работах художник размышляет о месте человека в информационном пространстве, а также исследует влияние виртуального на реальное.Творческий метод художника строится на переосмыслении наследия стрит-арта, работе с текстом и языковыми явлениями.

Фото: Владимир Абих

В четверг, 18 марта, в Танцевальном зале ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36, 3 этаж) Владимир Абих проведет лекцию «Главное в уличном искусстве. Город как специфичный медиум». Слушатели узнают о различных методах работы на улице: от аэрозольной краски до архитектурных интервенций и дополненной реальности. А ещё Владимир ответит на стыдные вопросы о том, чем граффити отличается от стрит-арта.

Андрей Люблинский родился в 1972 году в Ленинграде. Профессиональный дизайнер и художник. Куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики», выпускник факультета дизайна Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной Академии имени Штиглица. Член Союза художников России, участник группы «Колдовские художники». Автор красных человечков в Перми, огромного жёлтого утёнка в московском Парке Горького, крокодила на дизайн-заводе «Флакон» и масштабной инсталляции «Дружба народов» на ВДНХ, а также других заметных паблик-арт проектов.

В пятницу, 19 марта, в Танцевальном зале ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36, 3 этаж) Андрей Люблинский расскажет «О ловкости, умении делать фокусы и других манипуляциях, вызывающих удивление и восторг окружающих».

«Встреча пройдет в формате живого приятного и полезного общения со слушателями, самым любопытным будет показан фокус и рассказан анекдот», — обещают организаторы.

Фото: properm.ru