Арт-фест «мУкА. Склады искусства»: как это было

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29 мая в Томске стартовал второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства» возле моста через речку Медичку, в Университетской роще. Фестиваль посвящен проблеме сохранения культурного наследия Томска и его творческому осмыслению современными художниками.

Впервые представлены долговременные арт-объекты. Главным арт-объектом стал мост через Медичку на границе двух университетов, ТГУ и СибГМУ. Мост построили приблизительно в 1910 году над оврагом через реку. Высота оврага достигала 2,5 метра. Позже река заилилась, овраг засыпали и мост оказался не нужен.

Фото: Анна Захарова

Автор проекта Анастасия Куклина рассказывает, что мост нашли случайно, во время проведения первого фестиваля «мУкА» в 2019 году. Тогда Ярослав Бушов организовал архитектурный фотокросс интересных архитектурных объектов, а один из фотографов Сергей Ларин сфотографировал мост. «Именно эта фотография навела нас на идею продолжения фестиваля на этом месте», –призналась Анастасия.

Так, в рамках фестиваля организаторы и два университета, ТГУ, СибГМУ, объединили усилия, сделали косметический ремонт моста и облагородили территорию возле него. Теперь из забытого памятника архитектуры мост стал новой достопримечательностью Томска и местом встреч друзей и влюбленных.

Тема фестиваля этого года «(Раз)Очарованный круг» касается сохранения исторического наследия и внедрения современного искусства на территории городской среды. Девять художников из Томска, Новосибирска и Красноярска поразмышляли на эту тему и представили свои работы.

На стене деревянного здания в сторону медицинского университета вы можете увидеть первую арт-инсталляцию «Распад» Ильи Маломощенко. Работа посвящена проблеме «застывшего состояния объектов культурного наследия».

Далее, возле моста за забором в роще ТГУ, вы остановитесь возле инсталляции Алены Овсянниковой «Поиск».

Работа состоит из двух объектов, это надписи на заборе: «кто я», «что я хочу», «так принято», «можно иначе» и фигура человека, сделанная из алюминиевой проволоки, внутри фигуры сердце. Тема работы – самоопределение человека в современном мире.

По словам Алены, надписи отражают концепции и мнения, которые может слышать человек от окружающих. Главная идея инсталляции – прислушиваться к себе. Именно поэтому, когда загораются надписи «кто я» и «что я хочу», загорается и сердце. Также работа выполнена с дополненной реальностью по QR-коду.

Возле следующего неприметного объекта в форме сердца «Здесь покоятся мои тревоги» вы можете возложить цветы и попрощаться со своими тревогами. Авторы малышки пишут: «чтобы решить свои проблемы – нужно перестать тревожиться».

Одной из самых ярких стала арт-инсталляция помощника декоратора в ТЮЗе Матвея Фатеева «Исчезающий вид». «Работа об отношении к истории архитектуры, к деревянному зодчеству и к истории Томска», – говорит Максим. Инсталляция представляет собой композицию из трех арок, которые иллюстрируют настоящее, ближайшее и далекое будущее памятников архитектуры Томска.

На выставке представлено еще множество интересных работ. Отобрать и доработать работы участникам полтора месяца помогал известный российский художник и дизайнер Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга, автор инсталляций «красные человечки», «самые красивые лошади в мире» и др. Он же помогал разместить работы в роще, учитывая рельеф территории.

Кроме этого, Андрей Люблинский презентовал на выставке цикл своих работ «Я так вижу». Скульптуры изображают карикатурных человечков, «нарисованных за 4 секунды на компьютере», признается Андрей и добавляет, что «мастера по металлу сделали все в точно по эскизу». Андрей говорит, что в этих скульптурах каждый может увидеть любого персонажа. Например, ему кажется, что две скульптуры похожи на Дональда Трампа и Ксению Собчак. «Отнеситесь с иронией к этому проекту», – просит Андрей и призывает каждого попробовать создать арт-объект.

Работа одного из хэдлайнеров фестиваля, стрит-художника Владимира Абиха: «Мы – буквы, с нами текст» на кампусе ТГУ стала новой достопримечательностью города на высоте 35 метров. «Это перифраз знаменитой цитаты Суворова: «Мы – русские, с нами Бог», – говорит Владимир. Он также отмечает, что для него важно было заполнить пустоты города.

«Подобные фестивали создают в городе интересные события, облагораживают городскую среду и создают новые достопримечательности, – говорит Дмитрий Галкин, куратор фестиваля. – Наши скульптуры привлекают внимание к проблемам культурного наследия, мы приглашаем к сложным вопросам».