Арнольд, Мальвина и Харитон: статистика новорожденных в Томской области

4683 акта о рождении зарегистрировали ЗАГСы Томской области с начала 2021 года, сообщает пресс-служба областной администрации. В числе новорожденных 2434 мальчика и 2226 девочек.

Из них первенцами стали 1640 новорожденных, 1757 — вторыми, 831 — третьими детьми. Четвертый ребенок появился в 256 семьях, пятый — в 95, шестой — в 36, седьмой — в 11. Родителями восьмого ребенка в 2021 году стали четыре семьи, девятого — 12. А в семье жителей Томского района родился 12-й ребенок.

По статистике регионального департамента ЗАГС, самыми популярными именами для девочек стали Софья или София (111 малышей), Анна (91), Алиса (89), Виктория (85) и Варвара (77). Для мальчиков — Александр (119 малышей), Максим (107), Михаил (105), Артём (102) и Иван (78).

В числе самых редких имен новорожденных — Арнольд, Архип, Валентин, Евсей, Ермолай, Бахтияр, Лука, Лукьян, Нобель, Ратмир, Роберт, Феликс, Фома, Харитон, Азалия, Ассоль, Агафья, Евдокия, Евангелина, Зола, Изабелла, Леся, Мальвина, Матильда, Мелисса, Роза, Орозгул, Устинья.