Армейский пункт вакцинации от ковида подожгли в Абакане

37-летний мужчина поджег мобильный пункт вакцинации на Первомайской площади в самом центре Абакана напротив правительства Хакасии. Его удалось задержать, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Накануне вечером нарядом патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Абакану по подозрению в совершении поджога мобильного пункта вакцинации, расположенного на Первомайской площади столицы республики Хакасия, был задержан мужчина 1984 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В пресс-службе главы Хакасии Валентина Коновалова рассказали, что палатка вакцинации принадлежала Минобороны России и осудили поступок мужчины.

«Вызывает недоумение, как можно было дойти до подобного варварства? Мы, безусловно, осуждаем этот поступок. Военные спасали жизни жителей Хакасии в прошлом году, во время вспышки COVID-19. Они незамедлительно откликнулись на нашу просьбу о помощи сейчас. Мы приносим свои извинения Министерству обороны и лично министру обороны России. Правительство Хакасии совместно с правоохранительными органами сделает все, чтобы военные продолжили оказывать помощь республике в полной безопасности», — сказал Валентин Коновалов.



В правительстве Хакасии отметили, что за 4 дня работы пункта вакцинации Минобороны РФ было привито около тысячи человек.