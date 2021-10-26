Ярмарка «Золотая осень» в Томской области пройдет в онлайн-формате

«Золотая осень» уже более 20 лет является главной аграрной выставкой-ярмаркой Томской области. На ярмарке «Золотая осень» можно будет приобрести фермерскую продукцию в широком ассортименте: мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, молочную и рыбную продукцию, дикоросы, мед, овощи, яйца, соления и многое другое.

В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году организаторы приняли решение провести ее онлайн.

Чтобы приобрести фермерские продукты, необходимо зайти на онлайн-площадку «ЕшьТомское», выбрать поставщика и сделать заказ оператору, позвонив по указанному номеру. Сбор заказов будут вести муниципальные операторы с 25 по 29 октября. Доставлять свежую продукцию будут 30 октября.