«Архрест Проект» из Московской области займется сохранением церкви в Нагорном Иштане
Стал известен победитель аукциона на разработку проектно-сметной документации для сохранения объекта культурного наследия регионального значения деревянной церкви в Нагорном Иштане. По результатам конкурса подготовкой ПСД займется компания из города Королева Московской области «Архрест Проект».
Как сообщила ТВ2 глава регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина, ОГАУК «Центр по охране памятников» в декабре 2020 года объявил конкурентную процедуру для определения победителя на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации для сохранения одноэтажной деревянной церкви, которая была построена в 1872 году в Нагорном Иштане. 24 декабря были подведены итоги запроса предложений в электронной форме, по результатам которого на участие в конкурсе было подано две заявки: от ООО "Сибспецпроектреставрация" (Томск) и ООО "АрхРест Проект" (Королев). После подсчета критериев оценки победителем признано ООО "АрхРест Проект", как организация, обладающая большим опытом в выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия и аттестованными специалистами в Министерстве культуры РФ.
ПСД сохранения церкви обойдется областному бюджету в два миллиона рублей. За эти деньги компания «АрхРест Проект» должна будет разработать проект в течение 180 календарных дней. Согласно техническому заданию, кроме ПСД, победитель должен будет провести в рамках работ историко-архивные и библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования. При выявлении на этапе предварительных работ аварийного технического состояния церкви победитель аукциона должен будет разработать проект первоочередных консервационных мероприятий — противоаварийных работ.
Напомним, что согласно первоначальному техническому заданию, старинную церковь планировали перенести из Нагорного Иштана в поселок Хромовка на восточной окраине Томска. Однако общественность выступила против переноса церкви, в сети появилась петиция с призывом спасти церковь в Нагорном Иштане. В итоге тогда конкурс по разработке проекта переноса не состоялся, так как не было подано ни одной заявки.
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