«Архрест Проект» из Московской области займется сохранением церкви в Нагорном Иштане

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Стал известен победитель аукциона на разработку проектно-сметной документации для сохранения объекта культурного наследия регионального значения деревянной церкви в Нагорном Иштане. По результатам конкурса подготовкой ПСД займется компания из города Королева Московской области «Архрест Проект».

Фото: Евгений Семененко

Как сообщила ТВ2 глава регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина, ОГАУК «Центр по охране памятников» в декабре 2020 года объявил конкурентную процедуру для определения победителя на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации для сохранения одноэтажной деревянной церкви, которая была построена в 1872 году в Нагорном Иштане. 24 декабря были подведены итоги запроса предложений в электронной форме, по результатам которого на участие в конкурсе было подано две заявки: от ООО "Сибспецпроектреставрация" (Томск) и ООО "АрхРест Проект" (Королев). После подсчета критериев оценки победителем признано ООО "АрхРест Проект", как организация, обладающая большим опытом в выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия и аттестованными специалистами в Министерстве культуры РФ.

ПСД сохранения церкви обойдется областному бюджету в два миллиона рублей. За эти деньги компания «АрхРест Проект» должна будет разработать проект в течение 180 календарных дней. Согласно техническому заданию, кроме ПСД, победитель должен будет провести в рамках работ историко-архивные и библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования. При выявлении на этапе предварительных работ аварийного технического состояния церкви победитель аукциона должен будет разработать проект первоочередных консервационных мероприятий — противоаварийных работ.