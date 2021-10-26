Дом в историко-архитектурной среде на Большой Подгорной в Томске выставили на торги

Двухэтажное кирпичное здание по улице Большой Подгорной, 13 относится к объектам ценной историко-архитектурной среды, не подлежит сносу. Земля под домом находится в зоне охраны объектов культурного наследия федерального значения. Также участок земли связан с территориями культурного наследия «Томский острог», «Воскресенская гора и Белоозерье», «2-х этажный жилой дом середины XIX века. Интересная угловая застройка улиц», поэтому у земли есть ограничения в использовании.

Торги пройдут 15 ноября в 8 часов утра по московскому времени на платформе «Национальная электронная площадка» . Общая площадь здания — 672 квадратных метра, земельного участка — 823 квадратных метра. На торги здание выставляется впервые. Участники торгов предварительно подают заявки.

«Начальная цена: 27 281 832 руб. с НДС. Шаг аукциона: 1 364 000 руб. Размер задатка: 5 456 366,40 рублей», — уточнили в мэрии.