Архитекторы ТГАСУ назвали одну из причин разрушения исторических зданий

Исследование проводилось под научным руководство доцента Инны Болтовской, сообщает пресс-служба вуза. Главным объектом изучения стал печи в домах. Во время исследования архитекторы пришли к выводу, что одна из причин разрушения деревянных исторических зданий – снос печей без выполнения компенсационных мероприятий, которые помогают сохранить вентиляцию.

Печи – важный элемент деревянного дома, обеспечивающий не только отопление, но и вентиляцию. Если они еще и имеют архитектурно-художественную ценность, их необходимо сохранять. Если владелец все-таки решил расширить пространство за счет сноса печи, чтобы продлить срок эксплуатации домов, необходимо предусмотреть компенсирующие мероприятия. В ином случае, это может привести к утрате здания. С каждым годом объектов изучения становится все меньше, — приводит результаты исследования пресс-служба вуза.

Как отмечают в ТГАСУ, исследование деревянной застройки конца 19 начала 20 века на предмет сохранение печей проводилось впервые. Во время исследования ученые зафиксировали 295 объектов для изучения, в их числе дома деревянные и смешанного типа (первый этаж каменный, второй – деревянный). В этих объектах сохранились 124 печи. При этом самая ценная в архитектурно-художественном отношении печь сохранилась в доме на улице Октябрьской, 33, его построили в 1900 году. Она работает и сохранилась в изначальном виде.





Отметим, архитекторы ТГАСУ считают, что Томску необходима работа по исследованию печей в старых домах и меры, чтобы сохранить наиболее ценные из них. К этому они планируют привлечь специалистов Центра по охране памятников.









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