Архитекторы ЦРГС внесли свои замечания в проект дизайн-кода Томска

В администрации Томска прошло обсуждение проекта дизайн-кода с ведущими архитекторами Томска. Надо отметить, что только сотрудники Центра компетенций по развитию городской среды детально изучили проект и предложили ряд поправок к нему.

Архитектор ЦРГС Александра Белевцова призналась, что у нее ушло две недели на изучение проекта дизайн-кода, потому что он написан на чиновничьем языке и труден для понимания даже специалистов.

Александра отметила, что в проекте нет определения понятий «информационная конструкция», «рекламная конструкция», «вывеска». Кроме того, по мнению архитектора в проекте администрации Томска нарушена логика повествования и некоторые пункты дублируют друг друга.

Основной спор на встрече в мэрии разгорелся из-за размеров вывесок для исторической застройки. В предложенном мэрией проекте дизайн-кода предельный размер логотипов для исторических зданий составляет 75 сантиметров в высоту. В Центре развития городской среды считают, что это очень большой размер для деревянных зданий Томска.

«Где-то будет уместно 750 миллиметров, где-то 500 миллиметров. Но как говорится «Лучше безобразно, но однообразно». Если рекламщикам и предпринимателям 500 миллиметров хватит – то нам, соответственно, тоже», – сказал врио начальника департамента архитектуры и градостроительства города Томска Сергей Чиков