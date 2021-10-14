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Архитекторы ЦРГС внесли свои замечания в проект дизайн-кода Томска

ТВ2 Виктория Мучник

В администрации Томска прошло обсуждение проекта дизайн-кода с ведущими архитекторами Томска. Надо отметить, что только сотрудники Центра компетенций по развитию городской среды детально изучили проект и предложили ряд поправок к нему. 

Автор:  ТВ2
Архитекторы Томска

Архитектор ЦРГС Александра Белевцова призналась, что у нее ушло две недели на изучение проекта дизайн-кода, потому что он написан на чиновничьем языке и труден для понимания даже специалистов.

Александра отметила, что в проекте нет определения понятий «информационная конструкция», «рекламная конструкция», «вывеска». Кроме того, по мнению архитектора в проекте администрации Томска нарушена логика повествования и некоторые пункты дублируют друг друга.

Основной спор на встрече в мэрии разгорелся из-за размеров вывесок для исторической застройки. В предложенном мэрией проекте дизайн-кода предельный размер логотипов для исторических зданий составляет 75 сантиметров в высоту. В Центре развития городской среды считают, что это очень большой размер для деревянных зданий Томска. 

«Где-то будет уместно 750 миллиметров, где-то 500 миллиметров. Но как говорится «Лучше безобразно, но однообразно». Если рекламщикам и предпринимателям 500 миллиметров хватит – то нам, соответственно, тоже», – сказал  врио начальника департамента архитектуры и градостроительства города Томска Сергей Чиков

 

Алексей Макаров

Заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров согласился с архитекторами ЦРГС с тем, что надо избегать чиновничьего языка в публичных документах. Кроме того, было решено проработать максимально допустимый размер рекламных конструкций, а также внести уточнение в используемую терминологию. 

Напомним, что о необходимости разработать дизайн-код города говорили давно. Так, в октябре 2018 года об этом высказывался замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. Он отмечал, что планируется совместно с дизайнерами Томской области разработать единый стандарт размещения рекламы и вывесок на улицах города и принять областной закон, предусматривающий ответственность за нарушение данных нормативов.

В октябре 2020 года проект дизайн-кода был представлен на обсуждение в администрации Томской области. Разработчики дизайн-кода предложили свод правил размещения конструкций — рекламы, подсветки, адресных табличек на фасадах зданий.

В частности, особые требования дизайн-код предъявляет к объектам исторической застройки особой архитектурной зоны — к ней относятся 144 улицы и переулка Томска. Здесь, согласно предложенному дизайн-коду, не допускаются замена остекления витрин световыми коробами, устройство в витрине телевизоров и бегущих строк, применение светодиодных лент по периметру витрины и действуют другие ограничения. В зоне, исключающей объекты культурного наследия — на жилых, административных зданиях, пристройках — требования менее строгие, на жилых домах здесь более широкий перечень допустимых к размещению конструкций.

Пример образцовой вывески на деревянном здании

В пятницу, 15 октября, в 15 часов в администрации города состоится очередной круглый стол, на котором рекламщики и депутаты внесут свои предложения в проект дизайн-кода.

Посмотреть проект дизайн-кода Томска можно здесь.

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