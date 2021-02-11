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11 февраля,
2021
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Архитекторов и урбанистов приглашают на «Городские практики» в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томск вошел в список городов, где в 2021 году пройдет программа «Городские практики». К участию приглашаются архитекторы, градостроители, сотрудники администрации города и профильных департаментов, девелоперы и предприниматели из Томска и Томской области.

Архитекторов и урбанистов приглашают на «Городские практики» в Томске
Фото: Архитекторы.РФ

В рамках двухнедельного интенсива они познакомятся с ключевыми темами и лучшими практиками комплексного развития территорий под руководством ведущих профильных экспертов, специалистов КБ Стрелка и выпускников Архитекторы.рф. Программы пройдут в смешанном формате: участников ждут онлайн-лекции и очные практические семинары.

Полная программа будет объявлена в середине марта.

Программа «Городские практики» в Томске организована совместно с Центром развития городской среды при поддержке администрации Томской области.

«Городские практики» — часть программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.


Регистрация на программу: https://stre.lk/eJzN 

Страница на сайте: https://архитекторы.рф/urban-practices/tomsk

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