Археологи ТГУ по снимкам из космоса нашли крупнейшие в Сибири древние железные рудники

«В древней истории Горного Алтая одним из интереснейших феноменов является чрезвычайно развитая металлургия железа в середине I тыс. н.э. Размеры древних железоплавильных печей, сохранившихся с древних времен, не имеют аналогов в Евразии, – цитирует заведующую кафедрой антропологии и этнологии ФИПН ТГУ, сотрудницу лаборатории «Артефакт» Ольгу Зайцеву пресс-служба ТГУ. – Так, в одной печи производилось столько железа, что его хватило бы для изготовления более 10 000 наконечников стрел. Такие технологии могли существовать на Алтае только в случае успешного освоения местных железных руд».