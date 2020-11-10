Археологи ТГУ по снимкам из космоса нашли крупнейшие в Сибири древние железные рудники

«В древней истории Горного Алтая одним из интереснейших феноменов является чрезвычайно развитая металлургия железа в середине I тыс. н.э. Размеры древних железоплавильных печей, сохранившихся с древних времен, не имеют аналогов в Евразии, – цитирует заведующую кафедрой антропологии и этнологии ФИПН ТГУ, сотрудницу лаборатории «Артефакт» Ольгу Зайцеву пресс-служба ТГУ. – Так, в одной печи производилось столько железа, что его хватило бы для изготовления более 10 000 наконечников стрел. Такие технологии могли существовать на Алтае только в случае успешного освоения местных железных руд».
То, что на Алтае добывали железную руду в больших объемах, томские археологи смогли выяснить благодаря анализу космоснимков Кош-Агачского района Республики Алтай. Ученые увидели странные объекты, похожие на шахты. Отправившись туда, томичи обнаружили более тысячи древних выработок.
На всех рудниках была проведена аэрофотосъемка, созданы 3D-модели рельефа и отобраны образцы руды и шлаков для геохимических исследований. Анализ проб поможет археологам точно определить, в какое время разрабатывались эти месторождения.