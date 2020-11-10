Добрые новости
10 ноября,
2020
1
фото
Новости

Археологи ТГУ по снимкам из космоса нашли крупнейшие в Сибири древние железные рудники

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

«В древней истории Горного Алтая одним из интереснейших феноменов является чрезвычайно развитая металлургия железа в середине I тыс. н.э. Размеры древних железоплавильных печей, сохранившихся с древних времен, не имеют аналогов в Евразии, – цитирует заведующую кафедрой антропологии и этнологии ФИПН ТГУ, сотрудницу лаборатории  «Артефакт» Ольгу Зайцеву пресс-служба ТГУ. – Так, в одной печи производилось столько железа, что его хватило бы для изготовления более 10 000 наконечников стрел. Такие технологии могли существовать на Алтае только в случае успешного освоения местных железных руд».

То, что на Алтае добывали железную руду  в больших объемах, томские археологи смогли выяснить благодаря анализу космоснимков Кош-Агачского района Республики Алтай. Ученые увидели странные объекты, похожие на шахты. Отправившись туда, томичи обнаружили более тысячи древних выработок.

Рудники
Рудники
Фото: ТГУ

На всех рудниках была проведена аэрофотосъемка, созданы 3D-модели рельефа и отобраны образцы руды и шлаков для геохимических исследований. Анализ проб поможет археологам точно определить, в какое время разрабатывались эти месторождения.  

ПОДДЕРЖИ ТВ2!​

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.