Археологи ТГУ и Эрмитажа нашли в Хакасии предметы с уникальной сохранностью
Ученые из ТГУ и Эрмитажа во время раскопок на могильнике Оглахты в Хакасии нашли захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности, сообщает пресс-служба ТГУ.
После того, как ученые расчистили погребение, они обнаружили захоронение женщины и останки еще одного кремированного человека. Но уникальность могилы не в найденных останках, а в сохранившихся тут же предметах из дерева, бересты и ткани. Это, по словам ученых, большая редкость.
«Большая часть материальной культуры древних цивилизаций истлела до того, как археология стала наукой. Поэтому чаще всего археологи имеют дело с камнем, керамикой и металлом. Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за всё это время только чуть отсырел», – пояснил руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «Артефакт» ТГУ Евгений Водясов.
По словам ученого, чтобы исследовать предметы, понадобятся годы, но все это поможет рассказать нам о таштыкской культуре (существовала в Южной Сибири в железном веке - I–VII вв. н.э.)
Также в погребении археологи обнаружили предположительно женский костяк, на котором частично сохранилась кожа. Рядом с останками обнаружили осколки гипсовой погребальной маски. Могилу сильно повредили грызуны, поэтому череп неизвестной смещен, а маска фрагментирована, но реставраторы надеются собрать ее из осколков, как пазл. Рядом с телом археологи нашли останки кремированного человека. Известно, что в похожих погребениях они были вложены в погребальную «куклу», которая до наших дней, увы, не сохранилась.
Кроме того, хранитель оглахтинской коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Панкова рассказала, что в захоронении нашли около десяти предметов из дерева: сосуды, бочонок с орнаментом и что-то похожее на корытце, а также предмет, который назвали «шкатулкой».
«Этот предмет точно имел какое-то функциональное назначение. Но какое – мы пока не понимаем. Интересно и то, что в ней содержалось. «На глаз» это определить невозможно, необходим химический анализ грунта. Возможно, этнографические параллели подскажут его назначение. Но уже очевидно, что это уникальный предмет, ранее нигде в древности не встречавшийся», – сказала Светлана Панкова.
Ученые говорят, что все найденные предметы очень хорошо сохранились благодаря тому, что сруб был обернут берестой и погребен под слоем камней и грунта. За счет этого внутри установился режим, близкий к условиях холодильника, 10°С.
«В целом сохранность предметов из могилы потрясающая. Причем, мы имеем целый комплекс предметов, сопровождающих погребенного. Часто бывает, что в одном погребении сохранилось одно, в другом другое, и мы не можем быть уверены, что во всех могилах одинаковый набор. А здесь мы имеем полный комплект», – уточнила она.
Теперь ученым предстоит провести радиоуглеродный анализ образцов из склепа, чтобы установить более точную дату захоронения. Открытие ученых поможет больше узнать о древней истории Саяно-Алтая.