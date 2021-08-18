Археологи ТГУ и Эрмитажа нашли в Хакасии предметы с уникальной сохранностью

Ученые из ТГУ и Эрмитажа во время раскопок на могильнике Оглахты в Хакасии нашли захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности, сообщает пресс-служба ТГУ.

После того, как ученые расчистили погребение, они обнаружили захоронение женщины и останки еще одного кремированного человека. Но уникальность могилы не в найденных останках, а в сохранившихся тут же предметах из дерева, бересты и ткани. Это, по словам ученых, большая редкость.

«Большая часть материальной культуры древних цивилизаций истлела до того, как археология стала наукой. Поэтому чаще всего археологи имеют дело с камнем, керамикой и металлом. Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за всё это время только чуть отсырел», – пояснил руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «Артефакт» ТГУ Евгений Водясов.

По словам ученого, чтобы исследовать предметы, понадобятся годы, но все это поможет рассказать нам о таштыкской культуре (существовала в Южной Сибири в железном веке - I–VII вв. н.э.)

Также в погребении археологи обнаружили предположительно женский костяк, на котором частично сохранилась кожа. Рядом с останками обнаружили осколки гипсовой погребальной маски. Могилу сильно повредили грызуны, поэтому череп неизвестной смещен, а маска фрагментирована, но реставраторы надеются собрать ее из осколков, как пазл. Рядом с телом археологи нашли останки кремированного человека. Известно, что в похожих погребениях они были вложены в погребальную «куклу», которая до наших дней, увы, не сохранилась.