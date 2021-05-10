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10 мая,
2021
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Археологи обнаружили комплекс стоянок древних людей в центре Красноярска

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Более 1000 древних артефактов обнаружили археологи на месте будущего пешеходного моста у Филармонии в Красноярске, сообщает «Проспект Мира». Ученые предполагают, что обнаружили целый комплекс стоянок 16-11 веков до нашей эры.


«Предварительно, можно сделать вывод, что нами исследуется комплекс стоянок древних охотников на берегу Енисея, где производилась разделка туш убитых животных, обработка шкур и шитье одежды, изготовление каменных орудий», — рассказал представитель компании «Красноярская геоархеология» Александр Барков.

Археологи обнаружили комплекс стоянок древних людей в центре Красноярска

Большинство найденных артефактов — орудия из камня, кости, рога, бивня мамонта. Среди них каменные скребки, долотовидные орудия для работы с костью и деревом, костяные иглы и наконечники, а также предметы искусства — костяные бусины. Кроме того, в зоне раскопок обнаружено более 10 тысяч костей животных. В основном, это северные олени и зайцы.


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