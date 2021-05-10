Археологи обнаружили комплекс стоянок древних людей в центре Красноярска

Более 1000 древних артефактов обнаружили археологи на месте будущего пешеходного моста у Филармонии в Красноярске, сообщает «Проспект Мира». Ученые предполагают, что обнаружили целый комплекс стоянок 16-11 веков до нашей эры.





«Предварительно, можно сделать вывод, что нами исследуется комплекс стоянок древних охотников на берегу Енисея, где производилась разделка туш убитых животных, обработка шкур и шитье одежды, изготовление каменных орудий», — рассказал представитель компании «Красноярская геоархеология» Александр Барков.