Археологи обнаружили комплекс стоянок древних людей в центре Красноярска

Более 1000 древних артефактов обнаружили археологи на месте будущего пешеходного моста у Филармонии в Красноярске, сообщает «Проспект Мира». Ученые предполагают, что обнаружили целый комплекс стоянок 16-11 веков до нашей эры.
«Предварительно, можно сделать вывод, что нами исследуется комплекс стоянок древних охотников на берегу Енисея, где производилась разделка туш убитых животных, обработка шкур и шитье одежды, изготовление каменных орудий», — рассказал представитель компании «Красноярская геоархеология» Александр Барков.
Большинство найденных артефактов — орудия из камня, кости, рога, бивня мамонта. Среди них каменные скребки, долотовидные орудия для работы с костью и деревом, костяные иглы и наконечники, а также предметы искусства — костяные бусины. Кроме того, в зоне раскопок обнаружено более 10 тысяч костей животных. В основном, это северные олени и зайцы.
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