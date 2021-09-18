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Археологи нашли в Туве выложенное из камней изображение быка, которому больше 4 тысяч лет

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Красноярские археологи нашли в Туве геоглиф — выложенное из камней изображение быка, пишет ТАСС со ссылкой на участника экспедиции, археолога Тимофея Ключникова. По его словам, это изображение - единственное подобное в Центральной Азии.

Специалисты говорят, что чаще всего геоглифы велики по размеру — от четырех до сотен метров, поэтому их можно увидеть только с воздуха. Размер найденного изображения — три на четыре метра.

«Он выложен из галечника и фрагментов песчаника, район поселка Хондергей, где-то 30 км от Чадана. Подобные выкладки встречаются иногда в памятниках бронзового века, но, как правило, они не составляют каких-то фигур. Подобное изображение найдено в Центральной Азии впервые», — рассказал Ключников.

По его словам, назначение изображения пока неизвестно, но это ритуальная выкладка, которая относится к эпохе ранней бронзы. Он считает, что она связана с местным вариантом окуневской культуры, которая была распространена около четырех тысяч лет назад на территории Минусинской котловины (Хакасия и южная часть Красноярского края). Археолог отметил, что, возможно, найденное изображение старше четырех тысяч лет.

Автор:  etosibir.ru
иллюстративное фото

Тимофей Ключников считает, что геоглиф может быть связан с культом быка, который был распространен в то время. Ранее изображения животного находили в этих местах в виде наскального искусства.

ТАСС пишет, что находку обнаружили во время спасательных археологических работ на группе курганов недалеко от города Чадана. Их совместно проводят сотрудники Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) и ООО «Красноярская геоархеология» на памятниках, которые нельзя сохранить на местах из-за строительства дорог.

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