Археологи нашли в Туве выложенное из камней изображение быка, которому больше 4 тысяч лет

Красноярские археологи нашли в Туве геоглиф — выложенное из камней изображение быка, пишет ТАСС со ссылкой на участника экспедиции, археолога Тимофея Ключникова. По его словам, это изображение - единственное подобное в Центральной Азии.

Специалисты говорят, что чаще всего геоглифы велики по размеру — от четырех до сотен метров, поэтому их можно увидеть только с воздуха. Размер найденного изображения — три на четыре метра.

«Он выложен из галечника и фрагментов песчаника, район поселка Хондергей, где-то 30 км от Чадана. Подобные выкладки встречаются иногда в памятниках бронзового века, но, как правило, они не составляют каких-то фигур. Подобное изображение найдено в Центральной Азии впервые», — рассказал Ключников.

По его словам, назначение изображения пока неизвестно, но это ритуальная выкладка, которая относится к эпохе ранней бронзы. Он считает, что она связана с местным вариантом окуневской культуры, которая была распространена около четырех тысяч лет назад на территории Минусинской котловины (Хакасия и южная часть Красноярского края). Археолог отметил, что, возможно, найденное изображение старше четырех тысяч лет.