Археологи нашли в Бурятии захоронение бронзового века и больше 30 ритуальных сооружений
Археологи Иркутского технического университета на раскопках в Окинском районе Бурятии обнаружили больше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века, сообщается на сайте университета.
Раскопки проводились в верховьях реки Оки, где по мнению историков может находиться прародина монгольского народа Эргенэ-Кун (Эргунэ-Хун). Первые упоминания о современном населении Горной Оки (хонгодорах), по информации университета, относятся к XVII веку. Неизвестно, кто населял труднодоступные территории раньше. Для этого археологи продолжили начатые ранее раскопки. В прошлые сезоны на берегу реки Сенца нашли два ритуальных комплекса.
На левом берегу Оки в местности Номто-Гол во время раскопок на могильнике Шарза-3 отряд Дмитрия Кичигина обнаружил необычное захоронение. Погребённый человек лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окружённым кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного нашли красный и жёлтый камни, которые, по мнению археологов, имеют сакральный смысл.
«Интересно, что скелет обращён головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Мы можем утверждать, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века. Аналогичные захоронения, но с ориентировкой тела на северо-запад, археологи находили на севере Хубсугула в Монголии. Вероятно, в древности существовали культурные контакты между жителями Горной Оки и Прихубсугулья», - комментирует результаты раскопок профессор Артур Харинский.
Кости, которые нашли археологи, плохо сохранились, поэтому узнать пол скелета человека сложно. Удалось установить лишь то, что захороненный был подростком. Сейчас образцы останков археологи передали канадскому ученому Анжею Веберу, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета, который позволит определить возраст находки.
Также участники экспедиции исследовали ритуальные сооружения, предназначение которых, пока остаётся загадкой. По одной версии, это постройки, которые люди в те времена создавали в память об умерших. Более вероятная гипотеза, что объекты - кенотафы, то есть символические могилы, «хозяева» которых погибли или пропали без вести вдали от дома. Кенотафы сооружали родственники покойного, чтобы помочь душе обрести покой.
Всего археологи нашли в Бурятии 34 курганообразных конструкции с диаметрами насыпей четыре-шесть метров. По центру скопления объектов находится село Саяны, поэтому часть кенотафов пострадала при возведении домов. Местные жители использовали для строительства каменные кладки, которые находили в огородах.
При этом на территории «курганного поля» хорошо сохранился херексур – каменный курган с кольцевой оградкой. Похожие сооружения широко распространены в западной и центральной частях Монголии. Как отмечают ученые, херексуры считаются следами европеоидного населения, которое продвигалось в восточную часть Центральной Азии.
«Обследованный херексур - самый северный из всех известных памятников данного типа. Это означает, что население с примесью хорошо выраженных европеоидных черт продвинулось далеко на Восток. Пути миграции проходили по труднодоступным перевалам. Мы можем предположить, что верховья Оки были одним из центров расселения представителей культуры оленных камней и херексуров. С нашей группой сотрудничал директор Орликской школы Баир Шарастепанов. Он рассказал об обряде, характерном для местных бурят. Суть ритуала заключается в том, что спустя год после рождения ребенка дядя со стороны матери обрезает прядь волос малыша. Она служит своеобразным талисманом, символизирующим связь человека с родом. Прядь хранят в мешочке, который берут с собой в дальний поход. Если человек находит последнее пристанище вдали от дома, то оберег стараются привезти и захоронить в Окинском районе. Такие талисманы брали с собой окинцы, ушедшие на Великую Отечественную войну. Легенды, основанные на древних традициях и верованиях, позволяют нам с большей уверенностью говорить о назначении курганных ритуальных насыпей в Горной Оке», - подчеркнул Артур Харинский.
В Иркутском техническом университете отметили, что по итогам экспедиции они выпустят серию научно-популярных фильмов, которые снимает команда иркутского режиссера Максима Савченко.