Археологи нашли в Бурятии захоронение бронзового века и больше 30 ритуальных сооружений

Археологи Иркутского технического университета на раскопках в Окинском районе Бурятии обнаружили больше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века, сообщается на сайте университета.

Раскопки проводились в верховьях реки Оки, где по мнению историков может находиться прародина монгольского народа Эргенэ-Кун (Эргунэ-Хун). Первые упоминания о современном населении Горной Оки (хонгодорах), по информации университета, относятся к XVII веку. Неизвестно, кто населял труднодоступные территории раньше. Для этого археологи продолжили начатые ранее раскопки. В прошлые сезоны на берегу реки Сенца нашли два ритуальных комплекса.

На левом берегу Оки в местности Номто-Гол во время раскопок на могильнике Шарза-3 отряд Дмитрия Кичигина обнаружил необычное захоронение. Погребённый человек лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окружённым кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного нашли красный и жёлтый камни, которые, по мнению археологов, имеют сакральный смысл.

«Интересно, что скелет обращён головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Мы можем утверждать, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века. Аналогичные захоронения, но с ориентировкой тела на северо-запад, археологи находили на севере Хубсугула в Монголии. Вероятно, в древности существовали культурные контакты между жителями Горной Оки и Прихубсугулья», - комментирует результаты раскопок профессор Артур Харинский.