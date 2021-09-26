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Археологи нашли самую древнюю стоянку человека в Восточной Сибири

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Археологи нашли в Тункинской долине Бурятии стоянку древнего человека, возраст которой превышает 33 тысячи лет.  Ученые говорят, что артефакты в несколько раз старше египетских пирамид. О находке в соцсетях сообщила пресс-секретарь Тункинского района республики Дора Хамаганова.

«Это самая старая стоянка homo sapiens в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Гипотезу иркутских ученых о возрасте человеческой кости со стоянки недавно впервые подтвердили эксперты-палеогенетики из одного из ведущих научно-исследовательских институтов Общества Макса Планка в Мюнхене», — написала Хамаганова.

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По ее словам, эта информация была озвучена на встрече главы Тункинского района Чингиса Маншеева с директором нацпарка «Тункинский» Баиром Байминовым и руководителем делегации археологов Иркутского госуниверситета Ивана Бердникова.

«На стоянке найдено несколько тысяч артефактов, костей бизона, изюбря, благородного оленя, пантеры, скребки, ножи, пластины, осколки из керамики, полудрагоценных, поделочных камней из сердолика, горного хрусталя - возрастом от 33 тысяч лет и старше. То есть люди, жившие на стоянке "Туяна" возрастом в 5-6 раз древнее, чем фараоны Египта», — цитирует пресс-секретарь археолога Ивана Бердникова.

Исследования находок проводились методом радиоуглеродного анализа.

Не исключено, что иркутские археологи передадут находки в Тунку, чтобы оставить их в музейном комплексе, который планируют построить.
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