Археологи нашли самую древнюю стоянку человека в Восточной Сибири

Археологи нашли в Тункинской долине Бурятии стоянку древнего человека, возраст которой превышает 33 тысячи лет. Ученые говорят, что артефакты в несколько раз старше египетских пирамид. О находке в соцсетях сообщила пресс-секретарь Тункинского района республики Дора Хамаганова.

«Это самая старая стоянка homo sapiens в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Гипотезу иркутских ученых о возрасте человеческой кости со стоянки недавно впервые подтвердили эксперты-палеогенетики из одного из ведущих научно-исследовательских институтов Общества Макса Планка в Мюнхене», — написала Хамаганова.