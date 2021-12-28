Археологи впервые нашли на Алтае древнее орудие из горного хрусталя

Археологи впервые нашли орудия труда из горного хрусталя на территории древнейшего сибирского памятника скотоводов в Республике Алтай. Ранее памятник не могли исследовать из-за негативного отношения местных жителей к раскопкам.

Экспедицию в Онгудайский район на поселение афанасьевской культуры III-II тысячелетия до нашей эры провели археологи Алтайского государственного университета и ученые из немецкого Института Макса Планка. Памятник уникален тем, что относится только к одному периоду времени, что в археологии бывает редко: культурный слой поселения законсервировали слои галечника, который принесли мощные наводнения.

«В числе очень интересных находок, с которыми я никогда не сталкивался, несколько предметов из горного хрусталя. Это уникальные находки, так как горный хрусталь очень редкий материал, особенно на Алтае, – рассказал ТАСС профессор АлГУ Сергей Грушин. – Речь идет о небольшом скребке – орудии труда». Профессор добавил, что скребок нашли студенты и сначала приняли его за стекло. Но стекло никак не могло попасть в законсервированный под галечником археологический слой.

Помимо хрустального скребка, археологи нашли керамические изделия, каменные орудия труда и кости животных. Вместе с учеными из Германии алтайские археологии радиоуглеродный и палеогенетический анализы находок. Сергей Грушин добавил, что в работах примут участие и палеозоологи – по найденным костям они смогут определить состав стада первых скотоводов Алтая. В следующим году экспедиция продолжит раскопки на памятнике, который разрушается оврагом.

Афанасьевская культура – археологическая культура раннего и среднего бронзового века (III тысячелетия до нашей эры) в предгорьях и высокогорных долинах Саяно-Алтая и в Минусинской котловине. Афанасьевцы жили в полуземлянках с рядами очагов, строили небольшие курганные могильники, предположительно первыми в регионе научились работать с металлом: ковали медные топоры, делали украшения из меди, железа, серебра, золота и других металлов. Ученые считают, что основу афанасьевской культуры составляло овцеводство.