Арестованы директор Центрального рынка Камил Бабаев и его отец Габил Бабаев

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Сотрудники полиции задержали председателя ГОРПО (городское потребительское общество) Габила Бабаева и его сына Камила, являющегося директором Центрального рынка. Это произошло 13 ноября, в один день с задержанием мэра Томска Ивана Кляйна, но, в отличие от СК РФ по Томской области, который сообщил о причине задержания мэра в тот же день, региональное УМВД об этом официально сообщило только сегодня.

Видео: УМВД РФ по Томской области

Следственной частью следственного управления УМВД России по Томской области на основании материалов УЭБиПК регионального УМВД возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и частью 4 статьи 160 УК РФ (Хищение чужого имущества).

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции задержаны двое руководителей потребительских обществ.

«Сотрудниками полиции проведены 13 обысков по месту жительства подозреваемых, в домовладениях, принадлежащих фигурантам уголовного дела, а также их пособников и на подконтрольных предприятиях, в ходе которых изъяты документация, компьютерная техника, денежные средства, фиктивные документы, а также несколько дорогостоящих транспортных средств», — сообщает полиция.

Как стало известно ТВ2, суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Бабаев Габил Кавы Оглы является председателем Томского областного союза потребительских обществ (потребительских кооперативов), руководителем потребительского общества «Томский пищекомбинат», председателем потребительского общества «Универсальное». Основная сфера деятельности – розничная торговля, функционирование рынков, управление недвижимостью, в том числе и Центрального рынка в Томске, директором которого является Камил Бабаев. Кроме этого, Бабаев-младший был учредителем фирмы ООО «Николай и К». Сейчас она ликвидирована, занималась розничной торговлей стеклом в специализированных магазинах.