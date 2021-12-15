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Арест Агеева: пенсионерка Римма Круць добилась своего

ТВ2 ТВ2

Пенсионерка Римма Круць, которая несколько лет пыталась привлечь к ответственности бизнесмена и экс-депутата облдумы Сергея Агеева за проданный ее мужу трактор с перебитыми номерами, добилась возбуждения уголовного дела.

«9 декабря 2021 года в пятом следственном управлении в Новосибирске было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Агеева по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения путем обмана денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, принадлежащих М.А. Круць», — говорится в постановлении о признании потерпевшим Михаила Круць. Этот документ Римма Круць предоставила ТВ2.

Ранее официальных сообщений от следственного комитета о причинах возбуждения уголовного дела в отношении бывшего владельца "Северной группы" Сергея Агеева не было.

11 декабря стало известно, что в Кировском районном суде Томска состоялось заседание по избрании меры пресечения Сергею Агееву. Согласно решению суда, бизнесмен заключен под стражу на два месяца — до 9 февраля.

Сергей Агеев в центре
Сергей Агеев в центре

В постановлении о признании потерпевшим Михаила Круць говорится, что в одном производстве с данным уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное 9.12.2021 года в отношении Агеева С.Л., Родионова В.В., Диля А.А. и иных неустановленных лиц по п."а"ч.3 ст.222 УК РФ, незаконное хранение оружия.

 

Расследованием установлено, что в период с 30.11.2013 по 30.12.2013 Сергей Агеев похитил средства в сумме 1 200 000 рублей, т.е. в особо крупном размере, принадлежащие Круць М.А. путем обмана, заключающегося в продаже находящегося в собственности подконтрольного ему юридического лица - ООО «Северная группа» трактора Т-170 (сваебой) с поддельными идентификационными номерами на раме и двигателе указанного трактора под видом легального, заведомо зная, что постановка на госучет невозможна

Кроме того, в период с 1.05.2021 по 29.09.2021 Сергей Агеев совершил незаконное приобретение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

<...> В ходе расследования установлено, что Михаилу Алексеевичу Круць причинен имущественный вред и он признан потерпевшим.
Римма Круць
Римма Круць

Напомним, что пенсионеры Круць несколько лет пытались добиться наказания для мошенников, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Более 5 лет он стоит на штрафстоянке и ржавеет. Все это время бывшая учительница по физкультуре пыталась добиться наказания для компании экс-депутата облдумы Сергея Агеева, которая продала ее мужу технику с перебитыми номерами. Римма Круць пыталась привлечь внимание к своей проблеме пикетами, голодовками и другими акциями.

Правоохранительные органы сначала много лет не могли найти состава преступления в продаже трактора по фальшивым документам, а когда-таки возбудили уголовное дело и оно дошло до суда, то инспектора, который оформлял документы на трактор, признали невиновным за давностью лет.

Римма Круць была среди тех пенсионерок, которым удалось в Москве остановить кортеж председателя СК РФ Александра Бастрыкина. После этого в местном СК прошли проверки из Москвы, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Римма Круць на приеме у Александра Бастрыкина
Римма Круць на приеме у Александра Бастрыкина

Ситуация изменилась  после  3 февраля 2020 года, когда Римма Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске и чтобы привлечь внимание к себе, подожгла плакат. Из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. Об этом инциденте узнал глава СК России Александр Бастрыкин. Он пригласил томскую пенсионерку на личный прием

После встречи с Бастрыкиным Римма Круць рассказала ТВ2, что председатель СК вернул ей тысячу рублей, которую она заплатила в качестве штрафа за то, что по телефону назвала томского следователя гнидой и козлом. Римма Алексеевна также рассказала, что Александр Бастрыкин извинился за своих сотрудников и отчитал их в ее присутствии. После встречи с Бастрыкиным Римма Круць подробно рассказала московским следователям историю, как ее с мужем обманули в Томске при продаже трактора.

И вот спустя два года новосибирские следователи выполнили поручение шефа и возбудили уголовное дело в отношении Сергея Агеева.

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