Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию «Росгосстраха» и оставил в силе решение об отказе в иске на 12,3 млрд рублей
Новости

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию «Росгосстраха» и оставил в силе решение об отказе в иске на 12,3 млрд рублей

ТВ2 ТВ2

Акционер и руководство «Росгосстраха» удовлетворены постановлением кассационной инстанции Арбитражного суда г. Москвы, отменившей 24 февраля постановление 9 апелляционного арбитражного суда и оставившего в силе решение суда первой инстанции об отказе ООО «Капитал лайф страхование жизни» в исковых требованиях на 12,3 млрд рублей за прекращение агентского договора.

«Мы удовлетворены ходом рассмотрения нашей жалобы и тем, что суд кассационной инстанции, изучив мнения сторон, согласился с нашей позицией об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований к нашей компании», — заявила вице-президент ПАО СК «Росгосстрах» по правовым вопросам Наталья Чельцова.

Заключенными под контролем предыдущего собственника компании дополнительное соглашение к агентскому договору от 2011 года и агентский договор от 2017 года установили планы по сборам премий по личному страхованию до конца 2024 года, штрафы за их невыполнение и за досрочное расторжение договора.

«Исполнение положений этих документов означало бы реализацию через агентскую сеть «Росгосстраха» страховых продуктов прямого конкурента на рынке личного страхования в ущерб собственным интересам нашей компании и интересам наших клиентов», — поясняет Чельцова.

Требования «Капитал лайф страхование жизни», предъявившего «Росгосстраху» многомиллиардный иск, вице-президент по правовым вопросам назвала злоупотреблением правом. Ведь сумма исковых требований в два с лишним раза превышает чистую прибыль «Капитал лайф страхование жизни» за последние 4 года, при том, что эта компания сама ранее отозвала у «Росгосстраха» доверенности, необходимые для исполнения соглашений.

В первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы поддержал позицию «Росгосстраха» и отказал в исковых требованиях, но в апелляционной инстанции решение было отменено. Тогда страховщик подал кассационную жалобу и ходатайствовал о приостановке исполнения постановления о взыскании с него 12,3 млрд рублей. Суд учел аргументы о необходимости приостановления — в том числе и вероятность вывода этой суммы в офшор, поскольку среди акционеров истца есть кипрская компания. В ходе состоявшегося в четверг рассмотрения дела в кассации суд также учёл позицию «Росгосстраха», и поддержавших ее представителей Банка России и банка ФК «Открытие», в группу которого входит страховщик.

При этом продолжающийся судебный процесс не оказывает влияние на работу и операционные показатели «Росгосстраха», который сегодня активно развивает направление страхования жизни через дочернюю компанию «Росгосстрах Жизнь». Обе компании уверенно наращивают сборы — по предварительным итогам работы в 2021 году сборы «Росгосстраха» выросли на 14% и превысили 100 млрд рублей, а сборы «Росгосстрах Жизни» достигли 26 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Надежность и устойчивость «Росгосстраха» подтверждена ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами.

Агентство «Эксперт РА» установило компании рейтинг уровня «ruAА», а агентство S&P Global Ratings — рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг уровня «BB+». Прогноз по рейтингам стабильный. У компании «Росгосстрах Жизнь» рейтинг уровня «ruAА» от «Эксперт РА».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.