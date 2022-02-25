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Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции

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Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции, сообщил Банк России. Такие ограничения США наложили на ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк. Сервисы платежей с помощью телефона перестанут быть доступны для карт подсанкционных банков, следует из сообщения ЦБ. При этом все выпущенные карты работают и продолжат работать.

«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», — заявил ЦБ.

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