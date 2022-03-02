Apple остановила продажи в России и ограничила сервис Apple Pay

Компания Apple остановили продажи техники в России в своем официальном онлайн-магазине. Также компания заявила, что ограничена работа сервиса Apple Pay «и других сервисов», не уточнив, каких именно.

Какое-то время в интернет-магазине Apple на всех товарах в графе «Доставка» было указано «в настоящее время недоступно». Добавить товары в корзину было нельзя. Сейчас при клике на кнопку купить, появляется сообщение, что магазин в данный момент закрыт.