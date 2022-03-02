Apple остановила продажи в России и ограничила сервис Apple Pay

Компания Apple остановили продажи техники в России в своем официальном онлайн-магазине. Также компания заявила, что ограничена работа сервиса Apple Pay «и других сервисов», не уточнив, каких именно.
Какое-то время в интернет-магазине Apple на всех товарах в графе «Доставка» было указано «в настоящее время недоступно». Добавить товары в корзину было нельзя. Сейчас при клике на кнопку купить, появляется сообщение, что магазин в данный момент закрыт.
Сейчас неизвестно, временная это мера или окончательное решение компании. Представитель компании сказал в интервью Reuters, что решение ограничить свою работу в РФ Apple приняла из-за так называемой «военной спецоперации» России в Украине. Экономические санкции в отношении России объявили государства Евросоюза, США, Япония. Ранее Центробанк сообщал, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами российских банков, попавших под санкции (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», Альфа-банк, Совкомбанк, Газпромбанк).
Также продажи в РФ на своем сайте остановила компания Nike. На сайте говорится, что они не могут гарантировать доставку в Россию.