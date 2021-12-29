Апарт-отель и IT-парк планируют построить в бывшей промзоне на Комсомольском проспекте

Градостроительный совет Томской области обсудил концепцию развития территории, на которой находятся бывшие производственные корпуса завода «Манотомь». Там планируется построить 9-этажный апарт-отель и хаб креативных индустрий, в том числе IT-парк. Концепцию реновации разработало архитектурное бюро «Стиль» по заказу ООО «Системы. Коммуникации. Технологии» — собственника бывших зданий завода.

Автор: Обладминистрация Автор: Обладминистрация

«Здесь планируется создать среду для развития креативных индустрий. Это могут быть концерты, выставки, мастерские художников, музейные проекты. Так, мы предложили оставить заводские станки и сделать их частью экспозиции об истории завода», — рассказал Сергей Худяков, руководитель бюро «Стиль». Для реализации проекта планируют снести два бывших корпуса завода «Манотомь». Судя по иллюстрациям, под снос пойдет здание по адресу Комсомольский, 62, ст12 — на его месте должен будет появиться сквер и досуговый центр. При этом «Манотомь» продолжит свою деятельность в этой промзоне — заводу все еще принадлежат несколько находящихся там зданий.

Автор: Обладминистрация Автор: Обладминистрация

Из бывшего производственного цеха, расположенного вдоль улицы Енисейской, собираются сделать помещение с разделением на зоны. Там разместят офисы, торговые помещения, спортивный и концертный зал. Рядом (Комсомольский, 62, ст25) будет находиться апарт-отель, находящееся сейчас на этом месте здание также снесут для строительства отеля. Владельцем зданий, которым предстоит реновация, является фирма «Системы. Технологии. Коммуникации», принадлежащая бизнесмену Андрею Савину. Как подсчитали проектировщики, создание в бывшей промзоне креативного хаба позволит городу создать около 1,5 тысяч рабочих мест. «Представленная концепция — редкий пример успешной реновации бывшей промышленной зоны внутри города. Этот опыт достоин изучения владельцами других площадок бывших промзон и девелоперами», — отметил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Градостроительный совет поддержал концепцию развития промзоны, поскольку она должна будет дать импульс развитию этого района города.