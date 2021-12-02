Антона Астахова, зятя губернатора Сергея Жвачкина, обвиняют в хищении 1,2 млрд рублей

Сын бывшего уполномоченного по правам ребёнка России Павла Астахова Антон обвиняется в мошенничестве на сумму 1,2 миллиарда рублей. Следствие просило отправить его под домашний арест, однако суд не стал этого делать. Об этом сообщило издание Mash.

РИА Новости пишет, что по данным суда, Антону вменяется ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Максимальная мера наказания — до десяти лет колонии. Решение суда обжаловано, отмечает агентство.

По версии следствия, которую приводит Mash, сын Павла Астахова и его партнер по бизнесу Дмитрий Арсеев «якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше трех миллиардов рублей», после чего оформили возврат НДС примерно на 130 миллионов рублей. Арсеев уехал за границу. Официально фабула уголовного дела не раскрывается.

По информации ТВ2, Антон Астахов женат на дочери губернатора Сергея Жвачкина Анастасии. Его отец Павел Астахов, в прошлом детский омбудсмен, дважды посетил Томск в 2014 году и даже наградил томского губернатора медалью «За заслуги в деле защиты детей» и вручил почетную грамоту.