Антон Астахов, зять губернатора Сергея Жвачкина, обжаловал решение суда отправить его под домашний арест

Сын бывшего уполномоченного по правам ребёнка России Павла Астахова Антон обжаловал решение суда отправить его под домашний арест. Об этом пишет ТАСС. Ранее суд в Москве отправил под домашний арест Антона Астахова по уголовному делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Срок меры пресечения — до 18 февраля 2022 года. Ранее мы рассказывали, что Антон Астахов женат на дочери губернатора Сергея Жвачкина Анастасии и соответственно является его зятем.
«В суд поступила жалоба Астахова А. на решение от 20 декабря 2021 года, которым ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 февраля», - сказали в суде. Дата заседания пока не назначена.
По версии следствия, которую приводит Mash, сын Павла Астахова и его партнер по бизнесу Дмитрий Арсеев «якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше трех миллиардов рублей», после чего оформили возврат НДС примерно на 130 миллионов рублей. Арсеев уехал за границу. Официально фабула уголовного дела не раскрывается.
Предположительно, Анастасия Жвачкина и Антон Астахов познакомились во время обучения в Оксфорде. Брак был зарегистрирован в 2013 году.
Антон Астахов был помощником своего отца, когда тот был омбудсменом и иногда заменял его в поездках. Астахов-старший занимал должность уполномоченного по правам ребёнка с 2009 по 2016 год. В сентябре 2016 года Астахов был освобожден от должности детского омбудсмена по указу президента России Владимира Путина вскоре после скандала по поводу его слов, произнесенных во время встречи с детьми, которые выжили после сплава на карельском Сямозере. Тогда во время турпохода погибли 14 детей. Омбудсмен спросил выживших: «Ну что, как поплавали?»
До и после этого Павел Астахов работал адвокатом и телеведущим.