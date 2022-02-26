Антивоенные пикеты в Томске: Нельзя убивать людей

Выйти на улицу и сказать, что я против войны меня заставило чувство совести. Молчать страшно. Справедливость должна восторжествовать, потому что убивать людей – это всегда плохо. Я считаю, что в этой войне виноваты политики. Потому что ни наши солдаты не хотят убивать и погибать, ни украинцы, которые защищают свой дом. Лично виноват в развязывании войны один человек – президент Российской Федерации. Больше никто. Не было такого, что нас зажали в угол, у нас не было выбора. Это все вранье. Выбор всегда есть. Нельзя убивать людей. У русских есть пословица, сколько веревочка не вейся, а конец будет. Злодей будет наказан. Сегодня уже те люди, которые были вчера за присоединение ЛНР и ДНР, они говорят, что защищать это одно, а бомбить Киев, Львов, Харьков – это совершенно другое. Когда люди будут вовлекаться в антивоенное движение, тогда перестанут убивать людей. Нет ни одной логической цепочки, согласно которой кто-то получит что-то хорошее от этой войны. Никто. Ни Россия, ни Украина, ни весь мир. Будут жертвы, будет кровь и больше ничего, - рассказал ТВ2 Андрей Янович.