Антивоенные пикеты в Томске: Нельзя убивать людей

Томичи продолжают выходить на антивоенные пикеты. С плакатами «Нет войне» около полудня было пять человек. С некоторыми из пикетчиков мы поговорили.
Выйти на улицу и сказать, что я против войны меня заставило чувство совести. Молчать страшно. Справедливость должна восторжествовать, потому что убивать людей – это всегда плохо. Я считаю, что в этой войне виноваты политики. Потому что ни наши солдаты не хотят убивать и погибать, ни украинцы, которые защищают свой дом. Лично виноват в развязывании войны один человек – президент Российской Федерации. Больше никто. Не было такого, что нас зажали в угол, у нас не было выбора. Это все вранье. Выбор всегда есть. Нельзя убивать людей. У русских есть пословица, сколько веревочка не вейся, а конец будет. Злодей будет наказан. Сегодня уже те люди, которые были вчера за присоединение ЛНР и ДНР, они говорят, что защищать это одно, а бомбить Киев, Львов, Харьков – это совершенно другое. Когда люди будут вовлекаться в антивоенное движение, тогда перестанут убивать людей. Нет ни одной логической цепочки, согласно которой кто-то получит что-то хорошее от этой войны. Никто. Ни Россия, ни Украина, ни весь мир. Будут жертвы, будет кровь и больше ничего, - рассказал ТВ2 Андрей Янович.
Очень сложно в такой ситуации оставаться дома. Хочется найти людей, которые тоже против войны. У меня много друзей в Украине (начинает плакать) и, конечно, очень тяжело с ними общаться, стыдно, что Россия на них напала. Мои друзья говорят, что они жили мирно и ни о каких неонацистах не слышали. Их все устраивали и их не нужно спасать, как говорят наши официальные лица. Сейчас их жизнь перевернулась с ног на голову. Постоянные перебежки между бомбоубежищами и я представляю, какого бы это было, если такое с нами случилось ни с того ни с сего, — говорит Мария Бондаренко
Мне очень стыдно за войну. Мне стыдно за действия моего правительства. Война в 21 веке - это очень плохо. К сожалению, в моем кругу очень много людей, которые считают, что можно убивать людей, которые выглядят так, как ты, говорят на твоем языке. У моей мамы фамилия Луценко. Мой муж родился в Украине. Я думаю, что в каждой семье есть украинские корни. Эта война очень страшная для меня и поэтому я здесь с антивоенным плакатом, — рассказала Анастасия Рябкова.
На Ново-соборной постоянно дежурит наряд полиции. Они делают фотографии всех пикетчиков и записывают данные паспортов. Вполне возможно, что завтра они составят протоколы об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции даже несмотря на то, что люди ничего не нарушали, друг с другом были не знакомы и соблюдали правила одиночного пикетирования.
Напомним, в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». Данную операцию осудили страны ЕС, США, Япония, Австралия. Против России было введено несколько пакетов санкций.
В самой России последние два дня проходят антивоенные акции. В первый день российского вторжения в Украину, на антивоенных акциях по всей России (в том числе в Петербурге) были задержаны более 1700 человек, во второй — больше 400.