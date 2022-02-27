Антивоенные пикеты продолжаются в Сибири. Есть задержанные

Антивоенные акции продолжают проходить в Сибири. Так, в Томске на площади Ново-Соборной и на Набережной Ушайки с утра выходят люди с плакатами остановить войну с Украиной. «Я хочу, чтобы прекратились военные действия. А также, чтобы нам прекратили врать. Чтобы мы узнали, какие жертвы есть с нашей стороны, со стороны Украины», — рассказала ТВ2 Галина.

На площади Ново-Соборной продолжают дежурить сотрудники полиции, которые отмечают, что данная акция не является согласованной. Позднее они задержали нескольких человек (на момент написания новости известно о задержании двух пикетчиков), Их доставят в Советское РОВД. При этом, на площади также пикетировал человек с флагом в поддержку Донецкой народной республики. Он не задержан.

Добавим, что антивоенные пикеты проходят и в других городах Сибири. В Новосибирске люди собираются на площади Калинина, а также у Государственной публичной научной библиотеки, откуда прошли небольшим шествием. Задержано не менее шести человек, сообщает тг-канал «Новосибирская „Весна“».

Омская полиция задержала почти всех участников акции протеста с плакатами, а также тех, кто пытался разговаривать с другими людьми, сообщает «Тайга.Инфо». «За одной из участник полиция даже устроила погоню по всей площади, но в итоге задержала», — пишут в «Омском гражданском объединении».

Автор: twitter.com/apl0mb Задержанные омские активисты в полиции Автор: twitter.com/apl0mb Задержанные омские активисты в полиции

В Иркутске акция протеста прошла у памятника бабру, сообщает «Иркутский инсайдер». Известно о шестерых задержанных. После разгона акции там протестующие собрались в центре города собрались на набережной, где скандировали «Враг - в Кремле».