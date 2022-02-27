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Новости

Антивоенные пикеты продолжаются в Сибири. Есть задержанные

ТВ2 ТВ2

Антивоенные акции продолжают проходить в Сибири. 

Так, в Томске на площади Ново-Соборной и на Набережной Ушайки с утра выходят люди с плакатами остановить войну с Украиной. 

«Я хочу, чтобы прекратились военные действия. А также, чтобы нам прекратили врать. Чтобы мы узнали, какие жертвы есть с нашей стороны, со стороны Украины», — рассказала ТВ2 Галина.

На площади Ново-Соборной продолжают дежурить сотрудники полиции, которые отмечают, что данная акция не является согласованной. 

Позднее они задержали нескольких человек (на момент написания новости известно о задержании двух пикетчиков), Их доставят в Советское РОВД.

При этом, на площади также пикетировал человек с флагом в поддержку Донецкой народной республики. Он не задержан. 

Добавим, что антивоенные пикеты проходят и в других городах Сибири.

В Новосибирске люди собираются на площади Калинина, а также у Государственной публичной научной библиотеки, откуда прошли небольшим шествием. Задержано не менее шести человек, сообщает тг-канал «Новосибирская „Весна“».

Омская полиция задержала почти всех участников акции протеста с плакатами, а также тех, кто пытался разговаривать с другими людьми, сообщает «Тайга.Инфо».

«За одной из участник полиция даже устроила погоню по всей площади, но в итоге задержала», — пишут в «Омском гражданском объединении».

Автор:  twitter.com/apl0mb
Задержанные омские активисты в полиции
Автор:  twitter.com/apl0mb
Задержанные омские активисты в полиции

В Иркутске акция протеста прошла у памятника бабру, сообщает «Иркутский инсайдер». Известно о шестерых задержанных. После разгона акции там протестующие собрались в центре города собрались на набережной, где скандировали «Враг - в Кремле».

Антивоенные акции проходят в России с 24 февраля. По последним данным, задержаны 3093 человека, подсчитали в «ОВД-инфо» (российские власти внесли его в реестр незарегистрированных организаций-«иноагентов»).

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