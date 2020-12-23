Антисептик, Навальный и как сажать картошку: самые популярные поисковые запросы россиян в 2020

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Google и «Яндекс» рассказали, какие поисковые запросы стали самыми популярными среди россиян в 2020 году. Больше всего жителей России интересовала тема пандемии коронавируса, отравление Навального, новая Конституция и протесты в Беларуси.

По данным Яндекс, поисковые запросы россиян менялись в течение года. Например, если в одно время пользователей активно интересовали изменения в Конституции, новое правительство или дело Сети, то в другое в топ выходили пожары в Австралии, гибель людей на вечеринке с сухим льдом, Black Lives Matter в Америке, ДТП с участием Михаила Ефремова, Сергей Фургал и отравление Алексея Навального. Главной темой запросов стала пандемия коронавируса, не долго популярнее нее становились протесты в Беларуси.



2020-й в поиске Яндекса за 90 секунд: показываем, как менялся список событий, которые были в центре внимания. pic.twitter.com/u3zM1u4D1c — Яндекс (@yandex) December 22, 2020

Как следует из анализа трендов запросов от Google, самими популярными событиями года стали коронавирус, выборы в США, поправки в Конституцию РФ, им уступили бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэджи и события в Беларуси. Чаще всего россияне задавали поисковику вопрос «Что такое...?»/«Что значит...?» о пандемии, коронавирусе, конституции, гражданкой войне и деноминации. Людьми года по количеству поисковых запросов Google назвал Алексея Навального, Бориса Клюева, Эллен/Эллиот Пэйдж, Михаила Евфремова.

Что касается путешествий по стране, то чаще всего россияне вбивали в поисковик «Что посмотреть в ... ?» города Сочи, Тулу, Тверь, Калининград и Нижний Новгород. С вопросом «как?» чаще всего спрашивали у системы как сажать картошку, сшить маску, получить пропуск, встать на биржу труда и вернуть обоняние.

Фото: скриншот с https://trends.google.ru/trends/yis/2020/RU/