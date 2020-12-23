Антисептик, Навальный и как сажать картошку: самые популярные поисковые запросы россиян в 2020

Google и «Яндекс» рассказали, какие поисковые запросы стали самыми популярными среди россиян в 2020 году. Больше всего жителей России интересовала тема пандемии коронавируса, отравление Навального, новая Конституция и протесты в Беларуси.
По данным Яндекс, поисковые запросы россиян менялись в течение года. Например, если в одно время пользователей активно интересовали изменения в Конституции, новое правительство или дело Сети, то в другое в топ выходили пожары в Австралии, гибель людей на вечеринке с сухим льдом, Black Lives Matter в Америке, ДТП с участием Михаила Ефремова, Сергей Фургал и отравление Алексея Навального. Главной темой запросов стала пандемия коронавируса, не долго популярнее нее становились протесты в Беларуси.
Как следует из анализа трендов запросов от Google, самими популярными событиями года стали коронавирус, выборы в США, поправки в Конституцию РФ, им уступили бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэджи и события в Беларуси. Чаще всего россияне задавали поисковику вопрос «Что такое...?»/«Что значит...?» о пандемии, коронавирусе, конституции, гражданкой войне и деноминации. Людьми года по количеству поисковых запросов Google назвал Алексея Навального, Бориса Клюева, Эллен/Эллиот Пэйдж, Михаила Евфремова.
Что касается путешествий по стране, то чаще всего россияне вбивали в поисковик «Что посмотреть в ... ?» города Сочи, Тулу, Тверь, Калининград и Нижний Новгород. С вопросом «как?» чаще всего спрашивали у системы как сажать картошку, сшить маску, получить пропуск, встать на биржу труда и вернуть обоняние.
Фото: скриншот с https://trends.google.ru/trends/yis/2020/RU/
Также россияне чаще всего хотели узнать, как сделать в домашних условиях антисептик, вино из винограда, маску, майонез и почистить серебро. Чаще других фильмов в гугле 2020го года искали «Холоп», «Джентельмены», «Довод», «Союз спасения» и «Лед-2». Сериалы — «Жестокий Стамбул», «Бумажный дом», «Ветреный», «Перевал Дятлова» и «Ведьмак».
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