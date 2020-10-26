«Антикризисный бюджет» Томской области на 2021 год обсудили в облдуме

Депутаты областной Думы обсудили на комитетах проект бюджета Томской области на 2021 год. Доходы запланированы в сумме 65 миллиардов рублей, расходы на 1,5 млрд. больше.

В департаменте финансов называют бюджет «антикризисным». Объем налоговых и неналоговых доходов согласно проекту закона составит порядка 58,1 млрд. рублей, безвозмездные поступления – 7 млрд. Расходы – 66,5 млрд. рублей. В приоритете – продолжение реализации национальных проектов. Напомним, что Томская область участвует во всех 12 проектах. На следующий год предусмотрено финансирование 34 региональных проектов по 11 национальным на общую сумму 6,3 млрд. рублей.





Почти треть расходов областного бюджета пойдет на образование – 19,6 млрд. рублей. Расходы на здравоохранение составят 11,8 млрд., а с учетом средств территориального фонда ОМС – 26,3 млрд. рублей. На социальную политику выделено 9,5 млрд., львиная доля этих средств предназначена на меры соцподдержки. Финансирование культуры и спорта останется на уровне 2020 года: 1,5 млрд. рублей и 418 миллионов соответственно. Планируется капитальный ремонт 5 муниципальных учреждений культуры и строительство двух спортивных комплексов. 11,8 млрд. рублей предусмотрено на реальный сектор экономики, из них на поддержку АПК – 1,4 млрд., малого и среднего бизнеса – 296 млн рублей.





Председатель профильного бюджетно-финансового комитета, вице-спикер думы Александр Куприянец уточнил, на какую поддержку федерального центра может рассчитывать регион в следующем году. Замгубернатора Александр Феденев рассказал, что помощь из федерации ожидается на уровне 2020 года, хотя по формулам должна быть выше. Тем не менее, в федеральном бюджете есть резервы для оказания разовой помощи некоторым субъектам РФ. В этом направлении и работает сейчас руководство области.





«Более 85% расходной части областного бюджета составляют защищенные статьи, то есть те расходы, которые установлены областным и федеральным законодательством. Оставшиеся 15% — законтрактованные расходы. Поэтому мы должны понимать, что раздувать сегодня расходную часть — очень опасный путь, так как единственный источник для этого — заемные средства. Согласительной комиссии в этом году предстоит непростая работа», — подвела итог обсуждению спикер Оксана Козловская.



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