«Антикоррупционные сказки» рассказали детям власти Новосибирской области

Власти Новосибирской области рассказали детям о вреде коррупции с помощью русских народных сказок «на новый лад». Правительство региона также организовало онлайн-лекцию о критике коррупции в русской литературе на базе театрального института.

Антикоррупционные сказки, деловые игры, интернет-челленджи и опыт русской литературы XVIII-XIX веков применяются в регионе для работы с детьми и молодежью с целью создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. – Такие занятия проводились в Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих на базе Центра социальной помощи семье и детям «Заря». Здесь ребятам представили «антикоррупционные сказки» на новый лад «Теремок», «Доктор Айболит», «Колобок».

Антикоррупционные сказки читали детям в Новосибирской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Один из аудиоуроков «Коррупция в мире сказок» доступен на сайте учреждения.





Урок начинается со сказки «Похороны козла», в которой животное раскапывает горшочек золота, что позволяет крестьянам жить безбедно. Хозяин животного решает похоронить его по-человечески и убеждает для этого священников, что козел – православный. Когда о похоронах козла узнает архиерей, он не наказывает подчиненных, а берет с хозяина козла самую большую взятку. После ведущая урока объясняет, что «поп за это от старика получил деньги, а это противозаконно. Если человек закрывает глаза на свои должностные обязанности в обмен на что-то, то это и называется коррупция».





Антикоррупционные лекции, игры и интернет-челленджи провели и в образовательных организациях Новосибирской области. Так, в Новосибирском государственном театральном институте провели онлайн-лекцию о критике коррупции в русской литературе конца XVIII-XIX веков. Ее видеозапись можно увидеть на сайте института.





В 2019 году правительство Новосибирской области приняло программу по антикоррупционному просвещению на 2020-2021 годы. Программа ориентирована на повышение уровня правосознания и правовой грамотности в сфере противодействия коррупции среди госслужащих и сотрудников муниципальных учреждений.





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