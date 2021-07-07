«Антибуллинговую хартию» могут принять школы Томска

«Школьная травля если не принимает крайние формы то не подлежит уголовному или административному наказанию, по сути, буллинг безнаказан сегодня. И эта безнаказанность развязывает руки организаторам школьной травли», — сказала Елена Ульянова на заседании комитета.

13 жалоб от томских родителей на травлю ребенка в школе поступило за первое полугодие этого года в приемную детского омбудсмена. Согласно статистике, это вдвое больше, чем за прошедшие два года, сообщила уполномоченный по правам детей города Томска Лоскутова Лариса Анатольевна. Сегодня в России нет ни одного закона регулировавшего взаимоотношения детей, педагогов и родителей в критических ситуациях, отмечает председатель комитета по социальным вопросам Думы Томска Елена Ульянова.

Московская благотворительная организация «Журавлик» предложила школам Томской области принять в качестве пилотного проекта документ, названный «Антибуллинговой хартией».

«В нашем представлении, «Антибуллинговая хартия» это документ, в котором школа для себя определяет, что такое случаи травли, как с этими случаями школа будет взаимодействовать, кто будет включен в процедуру урегулирования конфликтов вызванных травлей, как в этой ситуации будут взаимодействовать между собой дети разного возраста и т.д. При этом, каждая школа может взять предлагаемую нами «Антибуллинговую хартию» за основу и переработать ее в соответствии со своими внутренними представлениями и требованиями», — сказала в рамках собрания директор по развитию программ благотворительной организации «Журавлик» Анна Копылова.

По ее словам, данный документ предоставляет собой отлаженный алгоритм действий для эффективного урегулирования конфликтов, вызванных школьной травлей.

Для справки:

Буллинг — это проявление физического или психологического насилия по отношению к другим со стороны одного из членов коллектива или группы лиц. Например, зачастую во многих школах некоторые дети могут подвергаться издевательству, запугиванию, в то время как их неприятели, прекрасно видя неравенство сил, используют любое превосходство.

Кибербуллинг – тоже самое что буллинг, но только в интернете. Однако, устроен он немного иначе, поскольку в цифровом пространстве существуют свои инструменты давления, преследования и насилия над жертвой, ставшей целью других пользователей. Нередко, такие преследования и агрессия приводили к трагическим ситуациям.