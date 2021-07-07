«Антибуллинговую хартию» могут принять школы Томска
13 жалоб от томских родителей на травлю ребенка в школе поступило за первое полугодие этого года в приемную детского омбудсмена. Согласно статистике, это вдвое больше, чем за прошедшие два года, сообщила уполномоченный по правам детей города Томска Лоскутова Лариса Анатольевна. Сегодня в России нет ни одного закона регулировавшего взаимоотношения детей, педагогов и родителей в критических ситуациях, отмечает председатель комитета по социальным вопросам Думы Томска Елена Ульянова.
«Школьная травля если не принимает крайние формы то не подлежит уголовному или административному наказанию, по сути, буллинг безнаказан сегодня. И эта безнаказанность развязывает руки организаторам школьной травли», — сказала Елена Ульянова на заседании комитета.
Московская благотворительная организация «Журавлик» предложила школам Томской области принять в качестве пилотного проекта документ, названный «Антибуллинговой хартией».
«В нашем представлении, «Антибуллинговая хартия» это документ, в котором школа для себя определяет, что такое случаи травли, как с этими случаями школа будет взаимодействовать, кто будет включен в процедуру урегулирования конфликтов вызванных травлей, как в этой ситуации будут взаимодействовать между собой дети разного возраста и т.д. При этом, каждая школа может взять предлагаемую нами «Антибуллинговую хартию» за основу и переработать ее в соответствии со своими внутренними представлениями и требованиями», — сказала в рамках собрания директор по развитию программ благотворительной организации «Журавлик» Анна Копылова.
По ее словам, данный документ предоставляет собой отлаженный алгоритм действий для эффективного урегулирования конфликтов, вызванных школьной травлей.
Для справки:
Буллинг — это проявление физического или психологического насилия по отношению к другим со стороны одного из членов коллектива или группы лиц. Например, зачастую во многих школах некоторые дети могут подвергаться издевательству, запугиванию, в то время как их неприятели, прекрасно видя неравенство сил, используют любое превосходство.
Кибербуллинг – тоже самое что буллинг, но только в интернете. Однако, устроен он немного иначе, поскольку в цифровом пространстве существуют свои инструменты давления, преследования и насилия над жертвой, ставшей целью других пользователей. Нередко, такие преследования и агрессия приводили к трагическим ситуациям.