Аномальное тепло и избыток осадков ждет регионы Сибири в апреле

Аномально теплая погода и избыточное количество осадков ждет жителей Сибири в апреле, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, температура около или выше нормы ожидается на всей территории страны.
Глава Гидрометцентра добавил, что избыток осадков в апреле ожидается в Средней Сибири, Красноярском крае, части регионов Юго-Западной Сибири и в Якутии.
Подробнее с предварительным прогнозом на апрель-сентябрь можно ознакомиться на сайте Гидрометцентра.
Ранее мы сообщали, что, по подсчетам Росгидромета, процесс глобального потепления на территории России идет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах.
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