Аномальное тепло и избыток осадков ждет регионы Сибири в апреле

Аномально теплая погода и избыточное количество осадков ждет жителей Сибири в апреле, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, температура около или выше нормы ожидается на всей территории страны.

В апреле температура практически на всей территории России ожидается около и выше нормы, – цитирует Романа Вильфанда «ТАСС» . – Класс выше нормы [прогнозируется] на огромной территории – это Северо-Западный федеральный округ, Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ.

Глава Гидрометцентра добавил, что избыток осадков в апреле ожидается в Средней Сибири, Красноярском крае, части регионов Юго-Западной Сибири и в Якутии.





Подробнее с предварительным прогнозом на апрель-сентябрь можно ознакомиться на сайте Гидрометцентра.





Ранее мы сообщали, что, по подсчетам Росгидромета, процесс глобального потепления на территории России идет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах.





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