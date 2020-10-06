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06 октября,
2020
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Андрей Петров стал вице-спикером думы Томска

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Коммунист Андрей Петров стал вице-спикером думы Томска. Его кандидатуру поддержали 24 депутата. За Василия Еремина проголосовали 11 депутатов.


Ранее фракция не стала выдвигать Андрея Петрова на должность спикера городского парламента. На первом собрании городских депутатов Петров заявил, что фракция КПРФ не поддержит кандидатуру панртии власти на пост председателя Думы. Однако, по данным депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко, в итоге за кандидатуру от ЕР Чингиса Акатаева проголосовали трое коммунистов из восьми прошедших в городское собрание.

Андрей Петров стал вице-спикером думы Томска

Андрей Петров родился 20 февраля 1984 года. Закончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Городское строительство и хозяйство». В настоящее время является заведующим одной из кафедр ТГАСУ, доцент, кандидат технических наук.


Был депутатом думы Томска прошлого созыва. В ходе собраний выступал против повышения налогов, не поддерживал повышение пенсионного возраста. Был председателем комитета по строительству и архитектуре, где не согласился с предложением мэрии о снижении парковочного норматива. Выступал за разработку дизайн-кода Томска.


Является первым секретарем Томского горкома КПРФ, руководителем фракции КПРФ в думе города.


Добавим, что спикером думы Томска стал единоросс, бывший замгубернатора по социальной политике Чингис Акатаев.

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