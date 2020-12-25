Андрей Петров: Кампус на окраине, а тюрьмы в черте города

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В продолжение «горячей» дискуссии о кампусе глава Градостроительного комитета Думы города Томска высказал свою точку зрения по этому вопросу. Отметим, что Андрей Петров доцент ТГАСУ, кандидат технических наук.

Фото: Дума города Томска

У нас уже было достаточно «мегапроектов»: Томск – город-форум, Технико-внедренческая зона, где, наверное, скоро уже появятся объявления «сдаю площади в аренду», ИнноТомск, — говорит Андрей Петров.

По мнению главы градкомитета, идея создания современного кампуса сама по себе правильная и за статус студенческой столицы России Томску бороться необходимо.

Андрей Петров призывает представителей областной власти прежде чем идти искать «точки роста» на другой берег Томи, поискать перспективы на этом берегу.

Он напоминает, что недавно Министерство юстиции анонсировало пилотный проект по перемещению за пределы города всех изоляторов, тюрем, колоний. Эта практика уже была опробована в Санкт-Петербурге, где вынесли за город знаменитые «Кресты».



По данным главы Градостроительного комитета гордумы, на территории Томска сегодня находятся 4 исправительных учреждения.



Иногородние студенты, которые живут в общежитиях на Лыткина в видом на зону, каждый день могут следить за жизнью соседней колонии №4. Колония занимает площадь 11,5 га. Если освободить эту территорию и объединить с уже существующим студгородком, то получится адекватный вариант размещения кампуса.

Фото: Томский обзор

Следственный изолятор №1 расположен на одной из транспортных артерий города – возле Пушкинской развязки и занимает почти 5 га.



На пересечении Иркутского и ул. Клюева расположено лечебно-исправительное учреждение, где содержатся заключенные с открытой формой туберкулёза. Сейчас это направление активно застраивается, нужно ли людям такое потенциально опасное соседство? Более того, есть информация, что заключенные разводят там свиней, а ведь Октябрьский район и так каждое лето страдает от сильного неприятного запаха.



В КПРФ поступали жалобы из пос. Дзержинского, где находится Исправительный центр. Там отбывают наказание люди, приговоренные к исправительным работам, которые свободно перемещаются по посёлку. Это совсем не радует местных жителей, учитывая, что учреждение расположено в 200 метрах от школы.



«Исправительные учреждения не только создают проблемы для жителей, они просто неуместны в городе, который претендует на звание инновационной студенческой столицы, — считает Андрей Петров. Если мы хотим привлечь федеральные инвестиции, возможно, региону стоит проявить инициативу и поучаствовать в проекте Министерства юстиции».

Напомним, жаркая дискуссия по строительству кампуса развернулась после того, как томичи узнали, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.

Депутаты гордумы высказали сомнение в целесообразности строительства кампуса на левом берегу.

«Мало томичам одной мертвой левобережной дороги, куда закопаны миллиарды рублей, правда, федеральных?! Но тут-то не федеральные деньги, а свои, заработанные томичами», — комментирует намерение областных властей потратить 600 млн рублей на выкуп земельного участка под кампус депутат Елена Ульянова. И напоминает о предложении лидера Партии Роста Бориса Титова создавать новый студенческий кампус на территории ТВЗ, которая вряд ли дальше будет расширяться с прекращением федерального финансирования. Согласен с этим предложением и депутат Игорь Лютаев, который направил обращения губернатору Томской области и и.о. мэра Томска с предложением построить студенческий кампус на резервных землях технико-внедренческой зоны (ТВЗ), а не на левобережье.

Авторы паблика во ВКонтакте «Умный транспорт Томска» считают, что идеальным решением по расположению кампуса было бы задействование земель в центре города. И предлагают территорию исправительной колонии № 4 на Лыткина, рядом с которой уже расположен студгородок. Тем более что сам УФСИН заговорил о вынесении колоний и СИЗО за пределы городов.