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22 мая,
2021
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Андрей Фатеев вышел из спецприемника после 30 суток ареста

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Экс-заместитель начальника штаба Навального (*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года) в Томске Андрей Фатеев вышел из спецприемника после 30 суток ареста. Судья ранее вынес решение об аресте за организацию митинга 21 апреля, на котором Андрей не присутствовал. 

Андрей Фатеев покидает спецприемник поздно вечером
Андрей Фатеев покидает спецприемник поздно вечером

Андрею Фатееву вынесли административное наказание по статье 20.2 ч. 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Ксения Фадеева
Ксения Фадеева

Напомним, 21 апреля поздно вечером в Томске задержали экс-руководителя штаба Алексея Навального  Ксению Фадееву и ее заместителя Андрея Фатеева. Поводом для обвинения послужило заявление девушки Алины Шаимовой. При этом и Ксения, и Андрей подчеркивали, что не имеют к митингу никакого отношения: они даже не посещали эту акцию. Ксению отпустили. 


21 мая  Ксению Фадееву задержали сотрудники полиции возле здания Думы Томска за организацию акции 21 апреля. При этом сама девушка не была на акции, не анонсировала ее проведение на своих страницах в соцсетях и не была ее организатором. Такое решение принял судья Советского районного суда Дмитрий Борисов. Размер штрафа составил 300 тысяч рублей. Ксения планирует обжаловать это решение.


26 апреля штабы Навального объявили о приостановке деятельности. Штабы объявили об этом после того, как сделать это потребовал прокурор Москвы Денис Попов на заседании по признанию ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями. 


Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального экстремистскими организациями. Рассмотрение иска проходит в закрытом режиме. 29 апреля Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов политика.





*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента


**Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года






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