Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Андрей Кнорр: За 10 лет надои в Томской области выросли на 12 %
Новости

Андрей Кнорр: За 10 лет надои в Томской области выросли на 12 %

ТВ2 ТВ2

Томская область остается лидером в Сибири по молочной продуктивности, сообщает пресс-служба обладминистрации. Надой на одну корову в томских хозяйствах по итогам 2021 года составил 7130 кг. Самая высокая молочная продуктивность — 9063 кг — на племенном заводе АО «Дубровское». Руководит предприятием депутат облдумы Геннадий Сергиенко. По данным  "СПАРК-Интерфакс прибыль этого предприятия в 2020 составила 156 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Сколько заработало предприятие «Дубровское» в этом году пока данных нет.

Всего по предварительным подсчетам, сельхозпредприятия и фермеры в 2021 году произвели 106,2 тыс. тонн молока.

«За 10 лет надои выросли на 12 %, но в прошлом году молочное производство немного снизилось — на 0,8 %. В связи с увеличением стоимости кормов и кормовых добавок (на соевый шрот — на 33 %, на подсолнечный — на 56 %) хозяйства были вынуждены пересмотреть рацион кормления коров для сдерживания себестоимости молока», — пояснил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

В сельскохозяйственных организациях лидерами прироста надоев стали «Агрофирма «Межениновская» (110,7 %), «Агрокомплекс» (109,4 %), «Дубровское» — (109 %) и «Сибирское молоко» (108,2 %).

В целом, по информации Андрея Кнорра, по предварительным расчётам выпуск продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 40 млрд. рублей. Это почти на 6 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Сельскохозяйственное производство в Томской области сохраняет хороший уровень рентабельности: в 2021 году он составлял 22,3 %, в 2020-м 20,4 %.

 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.