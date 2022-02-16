Андрей Кнорр: За 10 лет надои в Томской области выросли на 12 %

Томская область остается лидером в Сибири по молочной продуктивности, сообщает пресс-служба обладминистрации. Надой на одну корову в томских хозяйствах по итогам 2021 года составил 7130 кг. Самая высокая молочная продуктивность — 9063 кг — на племенном заводе АО «Дубровское». Руководит предприятием депутат облдумы Геннадий Сергиенко. По данным "СПАРК-Интерфакс прибыль этого предприятия в 2020 составила 156 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Сколько заработало предприятие «Дубровское» в этом году пока данных нет.

Всего по предварительным подсчетам, сельхозпредприятия и фермеры в 2021 году произвели 106,2 тыс. тонн молока.

«За 10 лет надои выросли на 12 %, но в прошлом году молочное производство немного снизилось — на 0,8 %. В связи с увеличением стоимости кормов и кормовых добавок (на соевый шрот — на 33 %, на подсолнечный — на 56 %) хозяйства были вынуждены пересмотреть рацион кормления коров для сдерживания себестоимости молока», — пояснил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.