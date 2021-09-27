Андрея Кривошеина, которого обвиняли в обналичивании миллиардов рублей, приговорили к условному сроку и штрафу

Судья Ленинского районного суда Галина Мухамедярова вынесла приговор по делу бизнесмена Андрея Кривошеина - 4 года условно и штраф 500 тысяч рублей. Владельца сети магазинов автозапчастей «РемАвто» и главного свидетеля в уголовных делах бывшего начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова и начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Константина Савченко, обвиняли в обналичивании миллиардов рублей. Дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 172 УК Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Андрея Кривошеина задержали еще в ноябре 2016-го года. Первоначально в качестве меры пресечения избрали домашний арест, затем заменили на подписку о невыезде. В Ленинский суд дело было передано судье Галине Мухамедяровой в феврале 2018 года. Два года следствия, три года судебных разбирательств. Оглашение приговора было задержано на полтора часа, его чтение заняло всего лишь пятнадцать минут. По версии следствия, Кривошеин обналичил 3,5 миллиардов рублей. Во время прений в суде прокурор попросил назначить наказание Андрею Кривошеину в виде 4-х лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. В свою очередь, сторона защиты настаивала, что оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств не является незаконной банковской деятельностью, а следовательно наличие преступного умысла отсутствует.

Автор: Александр Сакалов Андрей Кривошеин перед судебным заседанием

Андрей Кривошеин пришел на итоговое заседание суда в спортивном костюме. «Я дождусь решения суда. Я не генерал Митрофанов и готов ко всему. Это он был уверен в своей победе и пришел в пиджаке. А я не знаю, что будет: может, меня оправдают, может, условно дадут, а может в СИЗО уеду отсюда», — комментировал Андрей Кривошеин журналисту ТВ2 свои ожидания до начала заключительного процесса. В ходе беседы он подчеркнул, что ни о чем не жалеет. «Ни разу не пожалел. Буду продолжать борьбу с коррупцией и дальше», — сказал он. Напомним, Андрей Кривошеин был главным свидетелем в уголовном деле в отношении бывшего начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова. Следствие установило, что с 2011 по 2015 год Игорь Митрофанов получил от предпринимателя Андрея Кривошеина взятки на общую сумму 2 миллиона 105 тысяч рублей. Они заключались в скидках от 10 до 15 % при покупке начальником томского УМВД и его родственниками четырех автомобилей: «BMW X6» 2011 года, который стоил 3 млн 282 тысячи рублей, «BMW X551 х Drive» 2012 года стоимостью 3 млн 378 тысяч рублей, «Porsche Cayenne GTS Tiptronic» 2013 года стоимостью 5 млн 266 тысяч рублей и «Lexus LX 570» 2013 года стоимостью 4 млн 51 тысячу рублей. Кроме того, владелец сети магазинов автозапчастей «РемАвто» обвинил начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Константина Савченко в том, что тот оказывал ему покровительство за вознаграждение и автоуслуги. Первоначально взятку, данную Кривошеиным Савченко оценили в 913 тысяч рублей, затем в ходе судебного следствия размер ее снизили до 720,8 тысячи рублей. 24 апреля 2017-го года суд приговорил экс-начальника томского УБЭП Константина Савченко, обвиненного в коррупции, к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 6,9 млн. рублей. Год назад Савченко из Иркутска перевели в Красноярск и по статье 80 УК РФ «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания» разрешили ему работать. В настоящий момент он трудится юристом в компании у своего знакомого в Красноярске.

Автор: Александр Сакалов Андрей Кривошеин перед судебным заседанием

Во время выступления с последним словом в суде, Андрей Кривошеин попросил судью учесть смягчающие обстоятельства, изложенные в справке из УФСБ России по Томской области. По словам бизнесмена именно в справке описаны факты его борьбы с коррупцией и оказанная сотрудникам ФСБ России помощи в изобличении и привлечении к уголовной ответственности высокопоставленных коррупционеров – Игоря Митрофанова и Константина Савченко. Видимо, судья Галина Мухамедярова приняла во внимание справку из ФСБ и дала условный срок, а не 4 года и 6 месяцев колонии общего режима, как того требовал прокурор Илья Соболев.