«Яндекс» сервисы станут ближе водителям автомобилей KIA

Несколько виртуальных сервисов от компании «Яндекс» станут еще ближе тем водителям KIA, на чьи авто установлены «Apple CarPlay» или «Android Auto».

По официальным данным производителя, на российском рынке, начиная с 2017 года, бренд продал более 400 тысяч автомобилей, которые оснащены мультимедийными системами, совместимыми с упомянутым программным обеспечением. Современные модели KIA в подавляющем большинстве поставляются с мультимедиа-системами с экранами от 7 до 12 дюймов и по умолчанию работают с «Apple CarPlay» или «Android Auto».

Как отметили представили «Яндекс», теперь водители автомобилей с соответствующим программным обеспечением смогут комфортнее пользоваться такими сервисами, как «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Для доступа к этим приложениям у пользователя должна быть оформленная подписка «Яндекс.Плюс».

Начиная с августа 2021 года пользователи «Apple CarPlay» или «Android Auto» смогут запускать «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» для поиска адресов и организаций, построения карты перемещений, для доступа к подсказкам по маршруту, мониторинга пробок на дорогах и другим опциям, которые наверняка окажутся полезными для водителя.

Отдельно была отмечена встроенная функция предупреждения о работе камер, фиксирующих нарушения, а также об участках с ограничением скорости. Эти предупреждения будут работать даже без предварительного построения маршрута. Доступ и управление приложениями будут осуществляться непосредственно на экране системы.

В то же время в KIA отметили, что на этом интеграция сервисов «Яндекс» в платформы «Apple CarPlay» или «Android Auto» пока ограничится. Доступ к другим приложениям вроде «Алисы», «Яндекс.Музыки» или «Яндекс.Заправки» будет осуществляться исключительно через телефон.

Разработчики приложений «Яндекс» обратили внимание, что переключаться между приложениями, доступными на экране мультимедийной системы и телефоне можно будет буквально в одно касание, но других приложений в мультимедиа-системе пока не будет.

По словам представителей концерна KIA в России, подключение новых функций – это еще один шаг по направлению к максимально комфортному вождению с использованием инновационных и виртуальных инструментов. Это отлично вписывается в актуальную рыночную стратегию бренда, который нацелен интегрировать в свои продукты новейшие технологии.