Анатолий Рожков: работой местных властей довольны 43 % жителей Томской области
Сегодня, 23 января, заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков первым из замов начал отчитываться о проделанной работе в 2019 году и отвечать на вопросы журналистов.
Заместитель губернатора рассказал, что, исходя из проведенных опросов, 43 % респондентов довольны работой чиновников на своих территориях. На первом месте по этому показателю оказался город Стрежевой - в городе нефтяников довольны местной властью 63,86 % населения. Больше всего оппозиционеров живет в Кедровом (20 место), который стоит на последнем месте по уровню удовлетворенности - 30 %. Анатолий Рожков отметил, что эти показатели объективные: «Жители Кедрового транспортно оторваны, есть проблемы в межбюджетных отношениях. Кедровый считается городом, но попробуйте сравнить его с Томском — это большая разница по всем параметрам. И самая большая неудовлетворенность граждан там - это системой образования (всего 15 % довольных). Не хватает учителей, много совместителей в школах, дефицит кадров», — пояснил заместитель губернатора. В Томске удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления упала с 53 % до 46 %.
Качеством дошкольного и общего образования в Томской области в целом довольны менее половины от общего числа опрошенных респондентов - 44 % и 45 % соответственно.
А вот довольных качеством автомобильных дорог, отметил Анатолий Рожков позитивный момент, становится с каждым годом все больше и больше. Так, в этом году этот показатель вырос на целых 6 % и составил 39 %. Больше всего довольны дорогами в Парабельском районе - 76,5 %, а менее всего в Зырянском районе - там всего 7 %.
Уровень удовлетворенности - это не значит, что это какое-то отношение к главе района. Этот уровень определяется по многим параметрам. В первую очередь по социально-экономическим направлениям. Есть статистические оценки - прирост дорог, котельных и так далее. Плюс социологический опрос. Потом это все вместе суммируется. Кстати, отмечу, что оценка эффективности органов власти происходит публично - опрос размещен у нас на сайте на основании указа президента от 2012 года. Таких публичных критериев оценки нет даже у государственной власти. Потому что основная жизнь, она все-таки на земле, на местах, там, где работают органы местного самоуправления. И Владимир Путин всегда это подчеркивает.
Говоря о предстоящих выборах, которые пройдут 13 сентября 2020 года, Анатолий Рожков отметил, что есть большая проблема с людьми, желающими работать в органах местного самоуправления. Ответственность большая, а зарплата низкая. По словам Анатолия Рожкова, во многих районах главы получают менее двух прожиточных минимумов (в Томской области на душу населения это 10 595 руб./мес).
Конкурсная комиссия рассмотрит кандидатов и даст какие-то рекомендации, посмотрим, кто объявится, — говорит Рожков. — Мы провели конкурс в Александровском и Кожевниковском районах, Стрежевом, но видим, что желающих — ноль целых и ноль десятых. Уровень ответственности огромный, законодательство постоянно меняется, требования очень серьезные, население спрашивает, и крайним всегда остается руководитель органов местного самоуправления.
Тем не менее в этом году пройдут выборы 9 глав муниципалитетов — глав двух городских округов (Кедрового и Северска), а также семи муниципальных районов — Верхнекетского, Бакчарского, Зырянского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского и Чаинского. 10 глав сельских поселений. Еще в 20 муниципалитетах пройдут выборы депутатов дум.
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