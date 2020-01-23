Анатолий Рожков: работой местных властей довольны 43 % жителей Томской области

Сегодня, 23 января, заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков первым из замов начал отчитываться о проделанной работе в 2019 году и отвечать на вопросы журналистов.

Заместитель губернатора рассказал, что, исходя из проведенных опросов, 43 % респондентов довольны работой чиновников на своих территориях. На первом месте по этому показателю оказался город Стрежевой - в городе нефтяников довольны местной властью 63,86 % населения. Больше всего оппозиционеров живет в Кедровом (20 место), который стоит на последнем месте по уровню удовлетворенности - 30 %. Анатолий Рожков отметил, что эти показатели объективные: «Жители Кедрового транспортно оторваны, есть проблемы в межбюджетных отношениях. Кедровый считается городом, но попробуйте сравнить его с Томском — это большая разница по всем параметрам. И самая большая неудовлетворенность граждан там - это системой образования (всего 15 % довольных). Не хватает учителей, много совместителей в школах, дефицит кадров», — пояснил заместитель губернатора. В Томске удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления упала с 53 % до 46 %.





Качеством дошкольного и общего образования в Томской области в целом довольны менее половины от общего числа опрошенных респондентов - 44 % и 45 % соответственно.





А вот довольных качеством автомобильных дорог, отметил Анатолий Рожков позитивный момент, становится с каждым годом все больше и больше. Так, в этом году этот показатель вырос на целых 6 % и составил 39 %. Больше всего довольны дорогами в Парабельском районе - 76,5 %, а менее всего в Зырянском районе - там всего 7 %.