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Анатолий Серышев назначен полпредом президента в Сибири

ТВ2 ТВ2

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Серышева полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе. Ранее  Серышев занимал пост помощника президента.

Автор:  kremlin.ru
Анатолий Серышев

Пост полномочного представителя президента в СФО был вакантным полгода. Он освободился 9 апреля, когда занимавший его Сергей Меняйло был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

Анатолию Серышеву 56 лет. С 1990 года он служил на различных должностях в управлении ФСБ России по Иркутской области, с 2010 года был первым заместителем начальника управления ФСБ по Республике Карелия. В 2011 году господин Серышев возглавил управление ФСБ по Карелии. В 2016–2018 годах он являлся заместителем главы ФТС. С 2018 года Анатолий Серышев занимал должность помощника президента и отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности силовых структур (кроме Минобороны). В сфере его ответственности находились также награждения и присвоение званий.

В феврале издание "Проект" (признано в России нежелательной организацией) писало, что Анатолий Серышев был заинтересован в преследовании карельского историка Юрия Дмитриева и, с высокой долей вероятности, "курировал" ход уголовного дела. По данным издания, в число задач Серышева, как руководителя карельского управления ФСБ, входила зачистка региона от оппозиции. Юрий Дмитриев выступал с резкой критикой российской власти и публично осуждал Владимира Путина за аннексию Крыма и российское присутствие.

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