Анатолий Серышев назначен полпредом президента в Сибири

Пост полномочного представителя президента в СФО был вакантным полгода. Он освободился 9 апреля, когда занимавший его Сергей Меняйло был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

Анатолию Серышеву 56 лет. С 1990 года он служил на различных должностях в управлении ФСБ России по Иркутской области, с 2010 года был первым заместителем начальника управления ФСБ по Республике Карелия. В 2011 году господин Серышев возглавил управление ФСБ по Карелии. В 2016–2018 годах он являлся заместителем главы ФТС. С 2018 года Анатолий Серышев занимал должность помощника президента и отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности силовых структур (кроме Минобороны). В сфере его ответственности находились также награждения и присвоение званий.