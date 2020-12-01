Аналитики: В большинстве регионов у россиян выросли доходы после локдауна

Доходы жителей большинства российских регионов в третьем квартале 2020 года выросли по сравнению с весной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

По данным исследования, больше всего по сравнению с предыдущим кварталом доходы граждан выросли в Краснодарском крае (на 51,6 %, до 42,2 тыс. рублей в месяц), в Дагестане (на 30,6 %, до 29,3 тыс. рублей на человека) и в Кабардино-Балкарии (рост на 25,3%, до 22,1 тыс. рублей).





Кроме того, в третьем квартале года доходы россиян выросли на 24 % в Ставропольском крае и составили 24,7 тыс. рублей, в Брянской и Ростовской областях — до 29,7 тыс. и 33 тыс. рублей соответственно. В Адыгее рост составил 19 %, до 31,9 тыс. рублей. Также увеличение доходов наблюдалось в Чечне (на 18,7 %, до 25 тыс.), Севастополе ( на 17,1%, до 32,9 тыс.) и Северной Осетии ( на 15,8 %, до 24,1 тыс. рублей).





В FinExpertiza полагают, что вклад в увеличение среднедушевого дохода внесла не только отмена самоизоляции, но и пособия по безработице, размер которых в период пандемии власти увеличили до 12 130 рублей. Кроме того, в вышеназванной десятке регионов велика доля безработицы: на них пришелся 21 % всех пособий в стране.



В северных и сибирских регионах, где традиционно высокая средняя зарплата, летом, наоборот, наблюдалось падение доходов граждан по сравнению с весной. Сильнее всего — в Ямало-Ненецком (на 13,9 %), Ненецком (11,3 %), Ханты-Мансийском (7,2 %) автономных округах, а также в Туве (на 6,9 %) и Томской области (6,2 %).





При этом, если сравнивать с прошлым годом, в апреле-июне реальные располагаемые доходы россиян (получаемые за вычетом обязательных платежей и учетом инфляции) снизились на 8,4 %, а с июля по сентябрь — на 4,8 %. Это самое сильное падение с 1999 года.