Аналитики: турпоток в Томскую область вырос на 15%

За лето 2021 года количество туристов, которые приехали в Томскую область из других регионов, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем основное количество приезжих – две трети – составили жители Москвы и Санкт-Петербурга, еще одна треть – соседи-сибиряки из Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Кузбасса. Такие данные приводит компания МТС, которая с помощью цифровой платформы «МТС.Регион» проанализировала туристический поток абонентов в Томскую область за прошедшее лето.

Платформа позволила получить информацию и по ряду других параметров – пола, семейного положения, даже образа жизни и прочего. Более половины гостей региона – люди в возрасте от 35 до 54 лет. Родителями является половина из них. «Я не устаю признаваться в любви к Томску и рада, что год от года к нам приезжает все больше туристов. Улочки с деревянной архитектурой; музеи, где живут легенды о сибирских масонах, уютные кафе с местными специалитетами - заслуживают отдельного путешествия в Томск. Так что новость о том, что этим летом Томская область приняла на 15% больше гостей, чем прошлым, меня порадовала, но не удивила! Кстати, в противовес общественному мнению, что к нам едут суровые мужчины на охоту и рыбалку, данные Big Data говорят, что чаще приезжали женщины. (Уверена, что уехали счастливые от впечатлений и воздуха!). Две трети из всех гостей – автомобилисты. Значит ли это, что пора организовывать детские и семейные туры по Томской области», — пишет директор томского филиала компании Марина Фещенко на своей странице в Фейсбуке.

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