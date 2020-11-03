Аналитики TelecomDaily выяснили, чей мобильный интернет быстрее

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По результатам октябрьских исследований информационно-аналитического агентства TelecomDaily самым быстрым среди операторов «четверки» с услугой мобильного интернета оказался «МегаФон». По средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза.

Средняя скорость «МегаФона» приближается к 40 Мбит/сек, у замыкающего четверку Tele2 – к 14,5 Мбит/сек. За счет ровных результатов МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России превышает 20 Мбит/сек.

Фото: Pixabay.com

TelecomDaily расширяет спецпроект «Качество связи», основываясь на данных «Мегабитуса» – своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя. Это позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и делать отчеты не ежегодными, а регулярными – ежемесячными и ежеквартальными.

С помощью «Мегабитуса» TelecomDaily может определять средний уровень скорости по России: и в регионах, и в больших городах, где сейчас проживает большинство пользователей приложения. Это касается не только скорости мобильной передачи данных, но и фиксированных сетей.

Фото: megabitus.com

Как проходит исследование:

Результаты включают обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров.

Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанным ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему (успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80 % и 95 % попыток), коэффициент неуспешных передач и так далее).

Зафиксирована скорость более чем в 20 сотовых сетях (и в нескольких десятках фиксированных), однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС.

Итоги исследования: