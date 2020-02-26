Добрые новости
26 февраля,
2020
1
фото
Новости

Аналитики рассказали, сколько контрактов выполняют местные поставщики

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Большинство российских регионов отдают госконтракты местным поставщикам, следует из итогов «Рейтинга регионального протекционизма» Счетной палаты. Самая высокая доля «внутреннего» госзаказа в Чечне. В Томской области местные поставщики выполняют 68,5%. 

Аналитики рассказали, сколько контрактов выполняют местные поставщики

По данным аудиторов, 12,2% контрактов Томской области приходится на Москву, 4,3% — Новосибирску область, а 15% — на остальные регионы. 


В целом, по итогам прошлого года 65,8% госконтрактов на поставку товаров и услуг региональные власти заключали с поставщиками из своего региона. В первую десятку регионов с наибольшей долей «внутренних» госзакупок кроме Чечни вошли Татарстан, Дагестан, Омская, Воронежская, Иркутская области, Башкортостан, Марий Эл, Санкт-Петербург и Красноярский край.


Только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, это удивительные результаты, особенно если учитывать специфику регионов.


«Это значит, что у них есть соответствующие компании, выполняющие поставки для настоящих поставщиков [которые у них] на субподряде. Контроль держат все-таки и заказы раздают своим, в первую очередь, компаниям», – заявлял Кудрин.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.