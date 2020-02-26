Аналитики рассказали, сколько контрактов выполняют местные поставщики

Большинство российских регионов отдают госконтракты местным поставщикам, следует из итогов «Рейтинга регионального протекционизма» Счетной палаты. Самая высокая доля «внутреннего» госзаказа в Чечне. В Томской области местные поставщики выполняют 68,5%.

По данным аудиторов, 12,2% контрактов Томской области приходится на Москву, 4,3% — Новосибирску область, а 15% — на остальные регионы.





В целом, по итогам прошлого года 65,8% госконтрактов на поставку товаров и услуг региональные власти заключали с поставщиками из своего региона. В первую десятку регионов с наибольшей долей «внутренних» госзакупок кроме Чечни вошли Татарстан, Дагестан, Омская, Воронежская, Иркутская области, Башкортостан, Марий Эл, Санкт-Петербург и Красноярский край.





Только в восьми из 85 российских регионов доля контрактов с внутренними поставщиками составляет меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в в Ненецком автономном округе (7,1%), Ленинградской области (31,8%) и Республике Алтай (35,6%).





По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, это удивительные результаты, особенно если учитывать специфику регионов.





«Это значит, что у них есть соответствующие компании, выполняющие поставки для настоящих поставщиков [которые у них] на субподряде. Контроль держат все-таки и заказы раздают своим, в первую очередь, компаниям», – заявлял Кудрин.