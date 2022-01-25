Аналитики: За два последних года в Томской области стало на 10% меньше компаний

За два последних года в Томской области стало на 10% меньше компаний. Наиболее значительное сокращение произошло с 1 января 2020 по 1 января 2021 года. Падение составило 9%: с 50,1 тысячи до 46,2 тысяч. Еще на 1% число компаний в регионе сократилось за 2021 год, до 45,2 тысяч. К таким выводам пришли аналитики Контура. Они подсчитали, сколько юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Томской области на 1 января 2022 года, и сравнили эти показатели с данными на 1 января 2020 года.

По данным аналитиков, количество юрлиц в регионе плавно снижалось как в течение 2020 года, так и 2021 года. Этот тренд характерен не только для Томской области, но и для всей России. В частности, в регионе за 2021 год количество юрлиц в Томской области снизилось на 11%: с 24,7 тысяч до 22,1 тысячи. Также на 11% сократилось и количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе. Резкое падение началось в октябре 2020 года и продолжалось до февраля 2021 года. Аналитики Контура отмечают, что в этот момент каждый девятый предприниматель закрыл свой бизнес.

При этом, были и отрасли, численность предприятий в которых увеличивалась. Так, число предприятий в сфере общепита в 2021 году выросло сразу на 8%. И это несмотря на сокращение в 3% по итогам 2020 года. «В основном мы можем говорить о том, что увеличение количества предприятий в этих отраслях за 2021 год компенсирует сокращение, произошедшее в 2020 году. Исключение — отрасли «Строительство инженерных сооружений» и «Разработка ПО», число предприятий в которых существенно не поменялась», — уточняют в Контуре.

Также был составлен и антирейтинг отраслей, в которых число предприятий сократилось сильнее всего. Большинство организаций, которые вошли в него, в основном представляют сферу услуг. В их числе и туристические агентства, количество которых снизилось на 9% как в 2020, так и в 2021 году.