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Аналитики: стоимость ипотеки в России достигла максимума за семь лет

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Средняя стоимость ипотеки в России выросла до 13,2%. Это максимум за последние семь лет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». 

По данным экспертов, средняя полная стоимость ипотеки в России в декабре выросла на 4,4 процентных пунктов. 

 «С учетом того, что ипотечное кредитование является драйвером для минимум десятка отраслей, снижение его объемов может иметь негативные последствия для них и для всего рынка недвижимости, поэтому государство вполне может вмешаться в ценообразование за счет существенных изменений государственной программы, что может привести к некой стабилизации ставок или, возможно, даже к их снижению», — говорят они.

Эксперты отмечают, что на этом фоне россияне стали заимствовать меньше средств на покупку жилья: средний размер ипотечного кредита в декабре упал на 13,5%, до 3,4 млн рублей, а средний срок ипотеки сократился на 2 года — до 17 лет и 5 месяцев.

Они отмечают, единственный фактор подорожания ипотечных кредитов — повышение ключевой ставки ЦБ. Напомним, ЦБ на последнем заседании в 2021 году повысил ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%. Это максимум с осени 2017 года. В целом, с марта прошлого года ЦБ поднял ставку на 4,25 процентного пункта. 

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