Аналитики: стоимость ипотеки в России достигла максимума за семь лет

Средняя стоимость ипотеки в России выросла до 13,2%. Это максимум за последние семь лет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным экспертов, средняя полная стоимость ипотеки в России в декабре выросла на 4,4 процентных пунктов.

«С учетом того, что ипотечное кредитование является драйвером для минимум десятка отраслей, снижение его объемов может иметь негативные последствия для них и для всего рынка недвижимости, поэтому государство вполне может вмешаться в ценообразование за счет существенных изменений государственной программы, что может привести к некой стабилизации ставок или, возможно, даже к их снижению», — говорят они.