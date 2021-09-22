Аналитик Сергей Шпилькин: «ЕР» на выборах в Госдуму набрала не 50%, а около 33%

Независимый аналитик Сергей Шпилькин проанализировал голоса 107, 9 млн из 109,2 млн избирателей, зарегистрированных в ЦИК. По данным исследователя, «Единая России» получила 13,8 млн «аномальных» голосов и без фальсификаций набрала не более 33%.
На графике слева изображена гистограмма голосов за партии по интервалам в процентах явки. Зеленая линия — официальные данные ЦИК по голосам за партию власти. Согласно этим данным, на явке в 95% наблюдается «зуб» — резкий рост голосов за «Единую Россию». Сергей Шпилькин предполагает что «зуб» может быть связан с электронным голосованием в Москве. Тонкая линия — гистограмма голосов за все партии, кроме «ЕР». Аналитик утверждает, что заштрихованная область на графике - размер вброса.
На графике справа Шпилькин изображает результаты партий в зависимости от явки по участкам. Плотное ядро в центре графика показывает нефальсифицированные участки, центр ядра для «ЕР».
«Соответственно, координаты центра ядра для ЕР дают оценку реальной явки и реального результата ЕР. На нефальсифицированных участках явка в среднем 38% (как в 2016 году), ЕР получает по двум оценкам от 31% до 33% (как в 2011 году)», — пишет математик.
В Томской области, по подсчетам Сергея Шпилькина, «Единая Россия» получила 4 тысячи «аномальных» из 104 тысяч голосов избирателей.
Напомним, по данным Центризбиркома РФ явка избирателей на выборах в федеральный парламент составила 51,58 %. По итогам подсчета по федеральному округу в нижнюю палату парламента проходят пять партий: «Единая Россия» — 49,82 %; КПРФ — 18,93 %; ЛДПР — 7,55 %; «Справедливая Россия» — 7,46 %; «Новые люди» — 5,32 %. Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог.