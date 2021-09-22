Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Аналитик Сергей Шпилькин: «ЕР» на выборах в Госдуму набрала не 50%, а около 33%
Новости

Аналитик Сергей Шпилькин: «ЕР» на выборах в Госдуму набрала не 50%, а около 33%

ТВ2 ТВ2

Независимый аналитик Сергей Шпилькин проанализировал голоса 107, 9 млн из 109,2 млн избирателей, зарегистрированных в ЦИК. По данным исследователя, «Единая России» получила 13,8 млн «аномальных» голосов и без фальсификаций набрала не более 33%.

На графике слева изображена гистограмма голосов за партии по интервалам в процентах явки. Зеленая линия — официальные данные ЦИК по голосам за партию власти. Согласно этим данным, на явке в 95% наблюдается «зуб» — резкий рост голосов за «Единую Россию». Сергей Шпилькин предполагает что «зуб» может быть связан с электронным голосованием в Москве. Тонкая линия — гистограмма голосов за все партии, кроме «ЕР». Аналитик утверждает, что заштрихованная область на графике - размер вброса.

На графике справа Шпилькин изображает результаты партий в зависимости от явки по участкам. Плотное ядро в центре графика показывает нефальсифицированные участки, центр ядра для «ЕР».

«Соответственно, координаты центра ядра для ЕР дают оценку реальной явки и реального результата ЕР. На нефальсифицированных участках явка в среднем 38% (как в 2016 году), ЕР получает по двум оценкам от 31% до 33% (как в 2011 году)», — пишет математик.

В Томской области, по подсчетам Сергея Шпилькина, «Единая Россия» получила 4 тысячи «аномальных» из 104 тысяч голосов избирателей.

Напомним, по данным Центризбиркома РФ явка избирателей на выборах в федеральный парламент составила 51,58 %. По итогам подсчета по федеральному округу в нижнюю палату парламента проходят пять партий: «Единая Россия» — 49,82 %; КПРФ — 18,93 %; ЛДПР — 7,55 %; «Справедливая Россия» — 7,46 %; «Новые люди» — 5,32 %. Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог.



Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.