Аналитик Сергей Шпилькин: «ЕР» на выборах в Госдуму набрала не 50%, а около 33%

Независимый аналитик Сергей Шпилькин проанализировал голоса 107, 9 млн из 109,2 млн избирателей, зарегистрированных в ЦИК. По данным исследователя, «Единая России» получила 13,8 млн «аномальных» голосов и без фальсификаций набрала не более 33%.

На графике слева изображена гистограмма голосов за партии по интервалам в процентах явки. Зеленая линия — официальные данные ЦИК по голосам за партию власти. Согласно этим данным, на явке в 95% наблюдается «зуб» — резкий рост голосов за «Единую Россию». Сергей Шпилькин предполагает что «зуб» может быть связан с электронным голосованием в Москве. Тонкая линия — гистограмма голосов за все партии, кроме «ЕР». Аналитик утверждает, что заштрихованная область на графике - размер вброса.

На графике справа Шпилькин изображает результаты партий в зависимости от явки по участкам. Плотное ядро в центре графика показывает нефальсифицированные участки, центр ядра для «ЕР».